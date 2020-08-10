Задержания, столкновения, баррикады. Что происходит на акциях протеста в Белоруссии

Предварительные результаты голосования
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах, сообщает ЦИК со ссылкой на данные, поступающие из нескольких областей.
Экзитпол, проведенный по заказу телеканала СТВ, отдает ему 71,4% голосов, основному кандидату от оппозиции Светлане Тихановской — 10,1%. По результатам телефонного опроса аналитического центра Ecoom, действующий президент набирает 78,9% против 7,1% у Тихановской.
Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительные результаты голосования могут быть опубликованы к 02:00 мск понедельника. По ее словам, из-за очередей десять избирательных участков в Минске и один в Бресте продолжали работать после 20:00.
Протесты
Сразу после объявления о завершении голосования в Минске на пересечении проспектов Машерова и Победителей начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН.
Около 21:30 начались перебои в работе сайтов ведущих СМИ Белоруссии, также недоступны сайты органов власти, в том числе портал, посвященный выборам 2020 года.
Милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра города. ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы «Минск — город герой». Есть пострадавшие. На площадь прибывают машины скорой помощи. По крайней мере один человек получил травму головы.
Одновременно часть митингующих переместилась к расположенной неподалеку гостинице «Беларусь» и ко Дворцу спорта, где ОМОН также выстроился в цепи и оттеснял людей в сторону Старого города, где на одном из мостов через реку Свислочь они начали срывать государственные флаги.
Протестующие скандируют лозунги, жгут файеры и размахивают национальными флагами. В районе беспорядков чувствуется сильный запах перцового газа.
Позже к месту, где проходят акции протеста, прибыли подразделения внутренних войск. К месту столкновений также прибыли около 20 машин скорой помощи.
Несколько сотен протестующих заняли холм у стелы «Минск — город-герой», зажгли фонарики на своих смартфонах. При этом усиленные части внутренних войск пытаются очистить территорию от митингующих, продолжая активно использовать спецсредства.
Акция протеста также прошла возле посольства Белоруссии в Варшаве, где многие желающие не успели проголосовать. В Москве, где возле белорусского дипломатического представительства в воскресенье вечером также остались несколько сотен человек, столкновений не произошло, к 22:30 собравшиеся разошлись.
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