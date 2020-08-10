Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 9 августаНачало строительства Пизанской башни, атомная бомбардировка Нагасаки, инаугурация Бориса Ельцина и другие знаменательные события, произошедшие в этот день в истории
Фоторепортажи
12Акции протеста в Белоруссии
19Атомный ужас
00:13 (мск), источник: ТАСС

Задержания, столкновения, баррикады. Что происходит на акциях протеста в Белоруссии

Акции протеста начались в воскресенье вечером в Белоруссии, где прошли выборы президента страны.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Предварительные результаты голосования

Читайте также
Выборы в Беларуси. Внутренние войска в центре Минска и длинные очереди на участках

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах, сообщает ЦИК со ссылкой на данные, поступающие из нескольких областей.

Экзитпол, проведенный по заказу телеканала СТВ, отдает ему 71,4% голосов, основному кандидату от оппозиции Светлане Тихановской — 10,1%. По результатам телефонного опроса аналитического центра Ecoom, действующий президент набирает 78,9% против 7,1% у Тихановской.

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительные результаты голосования могут быть опубликованы к 02:00 мск понедельника. По ее словам, из-за очередей десять избирательных участков в Минске и один в Бресте продолжали работать после 20:00.

Протесты

Сразу после объявления о завершении голосования в Минске на пересечении проспектов Машерова и Победителей начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН.

Около 21:30 начались перебои в работе сайтов ведущих СМИ Белоруссии, также недоступны сайты органов власти, в том числе портал, посвященный выборам 2020 года.

Милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра города. ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы «Минск — город герой». Есть пострадавшие. На площадь прибывают машины скорой помощи. По крайней мере один человек получил травму головы.

Одновременно часть митингующих переместилась к расположенной неподалеку гостинице «Беларусь» и ко Дворцу спорта, где ОМОН также выстроился в цепи и оттеснял людей в сторону Старого города, где на одном из мостов через реку Свислочь они начали срывать государственные флаги.

Протестующие скандируют лозунги, жгут файеры и размахивают национальными флагами. В районе беспорядков чувствуется сильный запах перцового газа.

Позже к месту, где проходят акции протеста, прибыли подразделения внутренних войск. К месту столкновений также прибыли около 20 машин скорой помощи.

Несколько сотен протестующих заняли холм у стелы «Минск — город-герой», зажгли фонарики на своих смартфонах. При этом усиленные части внутренних войск пытаются очистить территорию от митингующих, продолжая активно использовать спецсредства.

Акция протеста также прошла возле посольства Белоруссии в Варшаве, где многие желающие не успели проголосовать. В Москве, где возле белорусского дипломатического представительства в воскресенье вечером также остались несколько сотен человек, столкновений не произошло, к 22:30 собравшиеся разошлись.

Во время загрузки произошла ошибка.
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Выборы президента в Белоруссии
 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
Глава "Аэрофлота" рассказал, почему заразиться коронавирусом на борту самолета невозможно
ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги выборов
Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок
Владелец «Спартака» заявил об отказе участвовать в РПЛ
Гигантская молния в Италии попала на фото
Второй танкер с нефтью из США для Белоруссии прибыл в порт
Родченков заявил, что в США скрывали положительные допинг-пробы
Здоровье
Что и почему мы забываем: взгляд внутрь памяти Благодаря самоотверженному ученому, жившему в конце XIX в., мы приоткрыли завесу тайны над механизмом забывания.
Hi-Tech
Сколько будет стоить биткоин 3 краткосрочных прогноза
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
Милославская и Мухаметов снимаются вместе: первые фото Актеры задействованы в романтической комедии «Рашн Юг»
Новости партнеров
Вакцины навсегда уничтожат коронавирус в России
В России появился сайт о разработке вакцин от коронавируса
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Добровольцы рассказали о вакцине от коронавируса
Gnezdo.ru
Заворотнюк смогла написать 2 слова из больницы
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Что случилось с Батуриной после смерти Лужкова
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Стас Михайлов 10 лет не замечал воровства. Ущерб - 100 млн руб.
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Раскрыты детали разработки вакцины от коронавируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь