17:03 (мск), источник: РИА Новости
Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил два американских
Как уточнили в ведомстве, сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к госгранице цели, поэтому специалисты приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа.
Экипаж российского истребителя опознал объекты как стратегический
В министерстве подчеркнули, что полет российского борта проходил строго в соответствии с международными правилами. Американские
С начала июля военные более десяти раз засекали иностранные самолеты недалеко от территории России, а накануне Су-27 перехватил американский ЕР-3Е «Ариес» над Черным морем.
В Москве неоднократно подчеркивали, что такие полеты создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться них. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.