Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 августаОткрытие Мадагаскара, международный день биодизеля и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
18:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Число погибших из-за взрыва в Ливане превысило 200, правительство на грани отставки

В ближайшее время премьер-министр Ливана объявит об отставке всего правительства, сообщил журналистам министр здравоохранения Хамад Хасан.

Источник: EPA

Ожидания отставки кабинета министров появились после того, как в выходные в Бейруте произошли столкновения полиции с протестующими, которые требовали смены правительства.

Взрыв аммиачной селитры в бейрутском порту в минувший вторник разрушил и повредил здания на много километров вокруг. В понедельник губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что число погибших выросло до 220 человек, 110 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее в понедельник четыре члена правительства ушли в отставку. В их числе министр финансов, который вел переговоры о пакете финансовой помощи с Международным валютным фондом.

Вышедшие в субботу на улицы ливанцы требовали отставки всего кабинета министров во главе с премьер-министром Хасаном Диабом.

Как устроена власть в Ливане?

Источник: Reuters

Правительство Диаба пришло к власти в январе, после того как массовые протесты привели к отставке кабинета миллионера Саада Харири.

Новость
Премьер-министр Ливана Харири уходит в отставку из-за массовых протестов

Власть обоих кабинетов держится на коалиции шиитской «Хезболлы», политически поддерживаемой Ираном, с христианами-маронитами во главе с президентом Мишелем Ауном, избранным в парламенте с 46-й попытки в 2016 году.

В период между двумя мировыми войнами Ливан был подмандатной территорией Франции. Французская колониальная администрация написала для Ливана конституцию, закрепляющую высшие государственные должности за представителями крупнейших этноконфессиональных групп страны.

Так, президентом страны может быть только христианин-маронит (маронитская церковь признает власть римского папы, но пользуется широкой автономией в ритуальных и административных вопросах), премьер-министром — только мусульманин-суннит, спикером парламента — мусульманин-шиит, его заместителем — православный христианин. Отдельные места в парламенте закреплены также за армянами, друзами, алавитами, греко-католиками, армяно-католиками и протестантами.

Всего 18 разных групп должны быть представлены во власти.

Кризис на фоне кризиса

Взрыв стал тяжелым ударом для Ливана, который находится в глубоком финансовом, политическом и социальном кризисе.

Ливанцы видят в катастрофе последствие систематической коррупции и халатности политических элит. Акции протеста на улицах Бейрута на выходных привели к столкновениям с полицией, а группа протестующих ворвалась в здание министерства иностранных дел, откуда ее вытеснила армия.

Гнев вызывает причина взрыва — тот факт, что взрывоопасные химикаты шесть лет хранились рядом с центром столицы, вопреки всем правилам.

Дома почти 300 тыс. человек оказались частично или полностью разрушены взрывом | Источник: EPA

Власти Ливана до сих пор называют противоречивые версии трагедии. В первые дни они настаивали на исключительно техногенном характере катастрофы, но в пятницу президент Мишель Аун заявил о возможной диверсии как причине взрыва химикатов. Никаких доказательств этого представлено не было.

Новость
Среднего класса больше нет. Ливан в самом большом кризисе в своей современной истории

Армия Ливана в понедельник остановила поисковые работы в порту, не сумев найти ни одного выжившего под обломками человека.

По всему Бейруту десятки тысяч людей вынуждены жить в пораженных взрывом домах, многие — без окон и дверей.

Официальная оценка экономического ущерба от трагедии — 3 млрд долларов, а общие потери экономики Ливана могут составить 15 млрд долларов.

Ливан и до катастрофы переживал тяжелый экономический кризис с резкой девальвацией национальной валюты, выводом банками капиталов за рубеж и массовым обнищанием населения.

ООН предупреждает об угрозе гуманитарного кризиса в стране, которая совсем недавно была финансовым центром Ближнего Востока.

Новость
В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон возглавил виртуальную международную конференцию, на которой правительства и организации обсудили помощь Ливану. Участие принял и президент США Дональд Трамп. В результате было обещано 297 миллионов долларов.

Однако вопрос международной помощи также осложняется политическими реалиями Ливана. Итоговый документ конференции подчеркивает, что помощь должна дойти до населения Ливана — намек на систематическую коррупцию. Борьбы с коррупцией прямо потребовал в своей речи Макрон.

В документе подчеркивается и готовность помочь с расследованием взрыва. Находясь с экстренным визитом в Бейруте в четверг, Макрон подчеркнул, что расследование должно быть международным.

Этого требуют и многие местные организации и политики, которые боятся, что власти могут попытаться замести следы и скрыть истинные причины трагедии.

Однако правительство Ливана не спешило принять предложение Макрона, и президент Аун отверг эту идею.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Взрыв в порту Бейрута
 Выборы в Беларуси: ЕС обдумывает реакцию, Лукашенко принимает поздравления
"Классическая цветная революция": события в Беларуси в интерпретации рос...
Соперница Лукашенко обжаловала результаты выборов президента
Роспотребнадзор назвал долю заболевших после приезда с курортов
Российский Су-27 перехватил американские самолеты
Водопады в Австралии начали течь вверх (видео)
Ученые показали настоящую внешность живописца Рафаэля (фото)
В Крыму ищут медиков для борьбы с COVID-19
Gnezdo.ru
5 примет, что в вашем роду точно были дворяне
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
3 типа женщин, которых мужчины избегают
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Как выглядит «гордость СССР» сегодня (фото) Промышленность, которую мы потеряли
Авто
Новый седан Kia: все подробности о версии для России Состоялся официальный дебют Kia K5 на нашем рынке
Кино
Умерла итальянская актриса Франка Валери Она снималась в фильмах Феллини и Моничелли
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Бьет, значит любит? 359
Похудение с помощью БАДов. 108
Хорошо пенсионеркам, Хочешь спи, а хошь гуляй. с 73
Я в 11 классе буду учиться. Что дальше то 66
Леди
37-летняя Ходченкова очаровала поклонников юным образом Актриса поделилась в инстаграме игривыми селфи.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь