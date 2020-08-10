В Минске начались новые задержания

Автомобильное движение в районе стелы пока сохраняется, сообщает Sputnik. Некоторые из проезжающих водителей поддерживают оппозицию гудками. В район стягиваются небольшие группы людей.
В центре города есть и те, кто наблюдает за происходящим на расстоянии. Журналисты предполагают, что они относятся к сторонникам митингующих, так как на них надеты белые майки — символы протеста. По словам корреспондента РИА Новости, ОМОН призывает зевак разойтись. Четыре центральные станции метрополитена работают только на выход,
В это же время сотрудник телеканала RT Константин Придыбайло сообщил в телеграм-канале о своем задержании.
Накануне после завершения голосования на выборах президента в столице республики и других городах начались массовые несанкционированные акции. Для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Всего в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
По предварительной информации, Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, Светлана Тихановская — 10,09 процента. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты. Кандидат считает, что получила 70−80 процентов голосов, она подала жалобу в ЦИК. Тем не менее, приходить на акции протеста Тихановская отказалась.
Лукашенко, в свою очередь, назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.