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19:28 (мск), источник: РИА Новости

В Минске начались новые задержания

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Минске начались задержания, передает Sputnik Беларусь. По словам корреспондента агентства, к стеле «Минск — город-герой» стягиваются усиленные наряды милиции и ОМОНа, они оцепили площадь. Сотрудники правоохранительных органов оградили прилегающие скверы и пропускают только после досмотра.

Автомобильное движение в районе стелы пока сохраняется, сообщает Sputnik. Некоторые из проезжающих водителей поддерживают оппозицию гудками. В район стягиваются небольшие группы людей.

В центре города есть и те, кто наблюдает за происходящим на расстоянии. Журналисты предполагают, что они относятся к сторонникам митингующих, так как на них надеты белые майки — символы протеста. По словам корреспондента РИА Новости, ОМОН призывает зевак разойтись. Четыре центральные станции метрополитена работают только на выход,

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В это же время сотрудник телеканала RT Константин Придыбайло сообщил в телеграм-канале о своем задержании.

Накануне после завершения голосования на выборах президента в столице республики и других городах начались массовые несанкционированные акции. Для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Всего в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

По предварительной информации, Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, Светлана Тихановская — 10,09 процента. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты. Кандидат считает, что получила 70−80 процентов голосов, она подала жалобу в ЦИК. Тем не менее, приходить на акции протеста Тихановская отказалась.

Лукашенко, в свою очередь, назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.

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