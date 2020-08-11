Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
02:45 (мск), источник: Известия

В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова

Защита родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве, показала новые кадры с места аварии, с которыми ознакомились «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Адвокат Александр Добровинский заявил, что ему удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы произошедшей аварии помогают водителю выйти из автомобиля.

Юрист подчеркнул, что на кадрах видно, что Ефремов покинул машину именно со стороны водительского места. При этом больше из автомобиля никто не вышел.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Ничего не помню: Ефремов не признал вину

Авария произошла на Смоленской площади в центре столицы 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил автофургон Lada. Водитель отечественного автомобиля курьер Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело. Он был отправлен под домашний арест до 9 августа, потом меру пресечения продлили до 22 января 2021 года.

Рассмотрение дела по существу началось 5 августа.

В ходе первого заседания прокурор зачитала обвинительное заключение. Выслушав его, Ефремов не признал вину, сославшись на то, что не помнит событий того вечера. Сотрудники ДПС, допрошенные в суде, подтвердили, что в момент аварии артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сам Ефремов также не помнит, проходил ли он медицинское освидетельствование после ДТП.

Следующее заседание в Пресненском районном суде Москвы состоится 11 августа, актер может дать показания по делу о смертельном ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы
 Тень независимости: почему в Умоджу не пускают мужчин
Налоговый зачет: имущественный сбор для многодетных предложили снизить
В центре Минска возводят баррикады
Один протестующий погиб в Минске
Светлана Тихановская вышла на связь
Иран отказался платить Украине за сбитый самолет
Губерниев призвал «Матч ТВ» отказаться сотрудничать с Широковым
Телеведущий объяснил отмену каракулевых шапок в армии
Gnezdo.ru
Эта температура предсказывает смерть от COVID-19
Самые богатые звёзды России. Сколько они сколотили
Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина
На какой доход ты "тянешь": покажет простой тест
Hi-Tech
Как выглядит «гордость СССР» сегодня (фото) Промышленность, которую мы потеряли
Горячие темы на Авто
Уровень жизни в России. 244
Конкуренты появились ?) 104
Хочу купить или женщину найти ! 73
Посоветуйте, правильно ли сделал ? 68
Кино
Умерла итальянская актриса Франка Валери Она снималась в фильмах Феллини и Моничелли
Новости партнеров
Раскрыты детали разработки вакцины от коронавируса
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Дым за Уралом. Как от огня спасают Якутию, Курган, Югру и Чукотку
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Дети
Алексей Барац опубликовал фото с беременной женой, удивив сеть Артист рассекретил пол будущего ребенка
Новости партнеров
Более 800 тыс просмотров за три дня набрал новый эпизод...
В Черновицкой области Украины ожидают скорую вторую волну коронавируса
Ну что, Армения? Плохо без России?
Россия ввела первые ограничения против Белоруссии
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь