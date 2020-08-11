В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что ему удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы произошедшей аварии помогают водителю выйти из автомобиля.
Юрист подчеркнул, что на кадрах видно, что Ефремов покинул машину именно со стороны водительского места. При этом больше из автомобиля никто не вышел.
Авария произошла на Смоленской площади в центре столицы 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил автофургон Lada. Водитель отечественного автомобиля курьер Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело. Он был отправлен под домашний арест до 9 августа, потом меру пресечения продлили до 22 января 2021 года.
Рассмотрение дела по существу началось 5 августа.
В ходе первого заседания прокурор зачитала обвинительное заключение. Выслушав его, Ефремов не признал вину, сославшись на то, что не помнит событий того вечера. Сотрудники ДПС, допрошенные в суде, подтвердили, что в момент аварии артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сам Ефремов также не помнит, проходил ли он медицинское освидетельствование после ДТП.
Следующее заседание в Пресненском районном суде Москвы состоится 11 августа, актер может дать показания по делу о смертельном ДТП.