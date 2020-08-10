10 августа, источник: РИА Новости
Один протестующий погиб в Минске
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. При столкновениях в Минске погиб человек, сообщила
«В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — написала она в
Обстоятельства произошедшего выясняются.
По словам корреспондента РИА Новости, только что в районе универсама «Рига» в Минске прогремели взрывы. Ранее сообщалось, что протестующие начали возводить там баррикады.
К месту столкновений с митингующими на Пушкинской площади направилась колонна грузовиков внутренних войск, оттуда уезжают экипажи скорой помощи и автозаки с задержанными.