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06:59 (мск), источник: Life.ru

Задержания, взрывы и баррикады. Как прошла вторая ночь протестов в Белоруссии — видео

Беспорядки начались с вечера и завершились лишь около 03:00.

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

В Белоруссии прошла вторая ночь протестов, разгоревшихся после президентских выборов. Демонстранты вступали в стычки с силовиками, строили баррикады, забрасывали милиционеров фейерверками и «коктейлями Молотова». Те в ответ применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Ожесточённая борьба в Минске и других городах продолжалась несколько часов.

Сбор протестующих был намечен на 19:00 понедельника. Много людей собралось в районе стелы «Минск — город-герой». Милиция призывала их разойтись. Движение было перекрыто, пропускали только автобусы и спецтранспорт.

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Затем начались стычки. Милиционеры применили светошумовые гранаты, начали теснить и задерживать особо активных протестующих.

Автовладельцы перекрыли дороги, двигаясь колоннами по проезжей части и мешая движению спецтранспорта. Они сигналили в поддержку пешей толпе.

В центре Минска демонстранты начали серьёзное противостояние в районе метро «Пушкинская». Один из протестующих попытался бросить в милиционеров взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках. Мужчина погиб. ОМОН применил слезоточивый газ и резиновые пули, несколько человек получили травмы, в том числе был серьёзно ранен светошумовой гранатой водитель автобуса.

Протестующие в ответ начали бросать в силовиков самодельные «коктейли Молотова» и обстреливать их из фейерверков.

Дважды в ходе противостояния протестующие пытались задавить сотрудников правоохранительных органов. В первом случае целью атаки стал один милиционер, во втором — сразу группа.

На улицах демонстранты начали возводить баррикады из подручных материалов: скамеек, мусорных баков, досок и битого кирпича. Силовики сносили их, но заграждения вырастали снова.

Столкновения шли всю ночь. ОМОН и спецназ применили слезоточивый газ, несколько часов подряд в Минске слышались взрывы и продолжались задержания.

Около трёх часов ночи протесты начали утихать, сотрудникам спецслужб удалось взять под контроль центр Минска, в разных частях ещё около часа слышались взрывы, демонстрантов увозили в автозаках.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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