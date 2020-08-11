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14:13 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Европа фиксирует новые вспышки COVID-19

Планируют ли власти возвращать ограничения.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:35 MSK, 11.08
Инфицировано897 599+4 945
29.07
5475
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Скончалось15 131+130
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Выздоровело703 175+6 494
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Инфицировано20 092 855+223 728
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Источник: AP 2020

В Европе количество новых случаев заражения коронавируса начало расти ускоренными темпами. Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что сейчас ситуация с пандемией коронавируса в мире близка к критической. По его словам, число умерших на этой неделе может превысить 750 тыс. человек. В ряде европейских стран фиксируется вспышка новых случаев заражения. Это произошло после снятия карантинных ограничений.

В некоторых городах Франции ввели обязательное ношение масок на улицах, рассказала собственный корреспондент «Ъ FM» в Париже Дарья Злотникова. Таким образом власти пытаются сократить прирост новых заболевших.

«Количество новых случаев во Франции растет, начиная с начала летних каникул, причем довольно серьезными темпами, периодически удваивая прирост. Около 2 тыс. случаев насчитывается каждый день».

Именно поэтому на минувшей неделе был принят указ, который вводит обязательное ношение масок, в том числе в Париже на улице, в многолюдных местах, хотя изначально ношение масок на улице во Франции не было обязательным.
Дарья Злотникова
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Снова нездорово. Европа готовится ко второй волне коронавируса

«В Париже это ограничение касается самых многолюдных мест, в том числе Монмартра, набережной Сены, где парижане традиционно располагаются на пикник и где посадка всегда очень плотная. В последнее время власти проводят специфические рейды для того, чтобы проверять ношение масок, контролировать, например, на выходе из транспорта, и, в том числе, наказывать штрафами даже в тех случаях, если маска была надета, но неправильно — ниже носа, выше подбородка и так далее», — рассказала Дарья Злотникова.

В Италии в последние недели также начался рост числа заболевших. Так, на прошедших выходных суточный прирост приблизился к майским показателям. Большинство новых случаев заражения коронавирусом фиксируют в южных регионах страны, отметила собственный корреспондент «Ъ FM» в Италии Елена Пушкарская. И по ее словам, в первую очередь это связано с открытием курортов: «Август — это сезон итальянских отпусков. Если в июле еще итальянцы как-то сдерживали себя, то в августе люди начали передвигаться по местам традиционного отдыха».

Огромное количество людей на пляжах, практически полное несоблюдение норм безопасности. Никаких ограничений власти не хотят вводить. Было сказано, что они надеются на сознательность людей. Прежними мерами остаются соблюдение метровой безопасности, ношение масок в местах скопления людей.
Елена Пушкарская
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«Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19»

Между тем в Москве ситуация с коронавирусом больше месяца остается стабильной. Количество новых случаев в сутки находится примерно на уровне 650−700 человек.

При этом мэр Сергей Собянин в эфире телеканал «Россия 24» заявил, что ситуация может ухудшиться из-за приближающегося сезона гриппа: «Конечно, тревожным фактом является нарастание ОРВИ и гриппа. Но будем, во-первых, готовиться к вакцинации и, во-вторых, по рекомендации главы Роспотребнадзора, Анны Юрьевны Поповой, мы разделили потоки больных более четко, у кого простая пневмония, ковидная пневмония, тяжелый грипп, ОРВИ и так далее, чтобы больные не перемешивались друг с другом, что очень важно. Это непростая работа, сложная, но ее надо делать».

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижаться в ближайшие недели не будет.

Сергей Проценко

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