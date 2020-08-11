14:13 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Европа фиксирует новые вспышки COVID-19
Планируют ли власти возвращать ограничения.
В Европе количество новых случаев заражения коронавируса начало расти ускоренными темпами. Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что сейчас ситуация с пандемией коронавируса в мире близка к критической. По его словам, число умерших на этой неделе может превысить 750 тыс. человек. В ряде европейских стран фиксируется вспышка новых случаев заражения. Это произошло после снятия карантинных ограничений.
В некоторых городах Франции ввели обязательное ношение масок на улицах, рассказала собственный корреспондент «Ъ FM» в Париже Дарья Злотникова. Таким образом власти пытаются сократить прирост новых заболевших.
«Количество новых случаев во Франции растет, начиная с начала летних каникул, причем довольно серьезными темпами, периодически удваивая прирост. Около 2 тыс. случаев насчитывается каждый день».
Именно поэтому на минувшей неделе был принят указ, который вводит обязательное ношение масок, в том числе в Париже на улице, в многолюдных местах, хотя изначально ношение масок на улице во Франции не было обязательным.
«В Париже это ограничение касается самых многолюдных мест, в том числе Монмартра, набережной Сены, где парижане традиционно располагаются на пикник и где посадка всегда очень плотная. В последнее время власти проводят специфические рейды для того, чтобы проверять ношение масок, контролировать, например, на выходе из транспорта, и, в том числе, наказывать штрафами даже в тех случаях, если маска была надета, но неправильно — ниже носа, выше подбородка и так далее», — рассказала Дарья Злотникова.
В Италии в последние недели также начался рост числа заболевших. Так, на прошедших выходных суточный прирост приблизился к майским показателям. Большинство новых случаев заражения коронавирусом фиксируют в южных регионах страны, отметила собственный корреспондент «Ъ FM» в Италии Елена Пушкарская. И по ее словам, в первую очередь это связано с открытием курортов: «Август — это сезон итальянских отпусков. Если в июле еще итальянцы
Огромное количество людей на пляжах, практически полное несоблюдение норм безопасности. Никаких ограничений власти не хотят вводить. Было сказано, что они надеются на сознательность людей. Прежними мерами остаются соблюдение метровой безопасности, ношение масок в местах скопления людей.
Между тем в Москве ситуация с коронавирусом больше месяца остается стабильной. Количество новых случаев в сутки находится примерно на уровне 650−700 человек.
При этом мэр Сергей Собянин в эфире телеканал «Россия 24» заявил, что ситуация может ухудшиться
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижаться в ближайшие недели не будет.
Сергей Проценко