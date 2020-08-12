10:36 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 5 102 заразившихся коронавирусом
Общее число заразившихся достигло 902 701.
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 102, общее число заразившихся достигло 902 701. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже одиннадцатый день не превышает 0,6%.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 7 123, всего выздоровели 710 298. Доля выздоровевших на сегодняшний день составляет 78,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.
Число летальных исходов