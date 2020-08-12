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12:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Блогера Андрея Пыжа арестовали по делу о доступе к гостайне

Мещанский суд Москвы 6 августа арестовал блогера Андрея Пыжа, который ведет YouTube-канал Urbanturizm. Его обвиняют в незаконном получении и распространении гостайны (п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ), сообщили в суде. О местонахождении блогера не было известно с 5 августа. В СИЗО его случайно встретила член ОНК Марина Литвинович.

Пыж будет находиться под стражей до 5 октября, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина «РИА Новости». Уголовное дело засекречено, публикация его материалов запрещена, передает ТАСС. Блогеру грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Как передает Baza, в его доме прошел обыск.

Друзья блогера сообщили о его исчезновении еще 5 августа, но о его аресте стало известно только сегодня, 12 августа. Литвинович сказала, что случайно встретила Пыжа в СИЗО «Лефортово». «Адвокат по назначению не известил ни маму, ни девушку Пыжа о его аресте, поэтому все это время он провел в безвестности. У него нет передач, нет одежды, нет нормальной еды», — сказала Литвинович ТАСС. По ее словам, задержание блогера было жестким, но его не били.

Пыж известен репортажами с заброшенных объектов. У него более 780 тыс. подписчиков на Youtube-канале Urbanturizm. Он записывал блоги под псевдонимом МШ. Среди последних его записей — видео из реактора Горьковской атомной станции теплоснабжения в Нижнем Новгороде, из тяговой подстанции РЖД «Рогожская» в Москве, с башни GenEx в Белграде.

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