12:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Блогера Андрея Пыжа арестовали по делу о доступе к гостайне
Мещанский суд Москвы 6 августа арестовал блогера Андрея Пыжа, который ведет
Пыж будет находиться под стражей до 5 октября, сообщила
Друзья блогера сообщили о его исчезновении еще 5 августа, но о его аресте стало известно только сегодня, 12 августа. Литвинович сказала, что случайно встретила Пыжа в СИЗО «Лефортово». «Адвокат по назначению не известил ни маму, ни девушку Пыжа о его аресте, поэтому все это время он провел в безвестности. У него нет передач, нет одежды, нет нормальной еды», — сказала Литвинович ТАСС. По ее словам, задержание блогера было жестким, но его не били.
Пыж известен репортажами с заброшенных объектов. У него более 780 тыс. подписчиков на