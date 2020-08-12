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14:12 (мск), источник: ТАСС

Медики подтвердили инсульт у Ефремова

Адвокат сообщил, что врачи оценивают состояние актера как средней тяжести.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС в среду адвокат актера Эльман Пашаев, посетивший подзащитного в больнице.

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Назван диагноз попавшего в реанимацию Ефремова

«Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет», — сказал он.

Пашаев сообщил, что ему не удалось навестить Ефремова из-за действующих ограничений в больнице. «Посещения запрещены из-за пандемии. Ежедневно можно передавать все, что он желает», — сказал он. При этом адвокат не знает, в каком именно отделении находится Ефремов. По данным источника ТАСС, артист переведен из нейрореанимации в палату.

Ранее источник ТАСС в медицинских кругах сообщал, что врачи не выявили угрозы для жизни актера Михаила Ефремова, отправленного во вторник в больницу им. С. П. Боткина. Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить его диагноз.

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