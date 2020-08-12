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15:35 (мск), источник: Forbes

Милиция в Бресте открыла огонь на поражение по протестующим

Милиция в Бресте стреляла по протестующим из табельного оружия на поражение, сообщило МВД. Оно объяснило это самозащитой. По данным министерства, был ранен один протестующий.

Источник: AP 2020

Сотрудники милиции в белорусском Бресте применяли табельное оружие для противодействия участникам протестов и стреляли на поражение, сообщила агентству «Sputnik Беларусь» официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.

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«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — заявила Чемоданова.

Представитель министерства рассказала, что в городе Жодино водитель автомобиля Nissan наехал на военнослужащего, того с многочисленными травмами доставили в больницу. Всего за прошедшие сутки было пять умышленных наездов на правоохранителей, утверждает Чемоданова. Следствие возбудило 17 уголовных дел по фактам нападения на силовиков.

Протесты в Белоруссии проходили каждый вечер на протяжении последних трех дней. Они вспыхнули после голосования на выборах президента Белоруссии, по результатам которых Александр Лукашенко набирает порядка 80, а его основная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Официальные результаты вызвали недоверие у части белорусов, которые вышли на улицы.

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Акции протеста столкнулись с силовым подавлением со стороны милиции, ОМОН и внутренних войск. По сообщениям очевидцев, против протестующих применяли в том числе светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. МВД поначалу это отрицало, но 10 августа признало, спецтехника и шумовые гранаты действительно использовались.

Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву. Это произошло после того, как штаб в понедельник, 10 августа, на три часа потерял с ней связь. По версии штаба, Тихановскую удерживали в здании Центризбиркома, куда она пришла для подачи жалобы на результаты выборов. В тот же день было опубликовала видеообращение Тихановской, в котором призвала сторонников беречь себя. После этого в Telegram появилось еще одно видео, уже в другой обстановке: на нем Тихановская, по всей видимости, читая с листа, попросила протестующих не противостоять милиции и не выходить на площади.

Ринат Таиров

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15:43 (мск)© Ньюстюб
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