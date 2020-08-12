Цепь солидарности возле ТЦ «Рига» в 16.00 12 августа. Собралось много людей. pic.twitter.com/xHhll7ULvE— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
19:15 (мск), источник: Коммерсантъ
В Белоруссии женщины встают в «цепи солидарности» в знак протеста против жестокости силовиков
В Минске и других городах Белоруссии девушки и женщины выходят на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков во время протестов, не утихающих с 9 августа. Протестующие против насилия выстраиваются в живые цепи, проезжающие мимо автомобили сигналят в их поддержку.