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19:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В Белоруссии женщины встают в «цепи солидарности» в знак протеста против жестокости силовиков

В Минске и других городах Белоруссии девушки и женщины выходят на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков во время протестов, не утихающих с 9 августа. Протестующие против насилия выстраиваются в живые цепи, проезжающие мимо автомобили сигналят в их поддержку.

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фотографий

В Минске «цепи солидарности» появились в нескольких районах города, в некоторых из них — до нескольких сотен человек. Полиция не вмешивается. Также «цепи» и «колонны» солидарности проходят в Лиде, Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске. По информации белорусского портала Tut.by, в Могилеве, Смолевичах и Витебске сотрудники ОМОНа забрали нескольких девушек. Куда их увезли, неизвестно.

Вчера, 11 августа, в Белоруссии прошел третий день массовых протестов несогласных с результатами выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Для разгона протестующих силовики используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. МВД Белоруссии подтвердило гибель одного протестующего, точное количество пострадавших неизвестно. Минздрав Белоруссии сообщил, что по итогам двух дней протестов госпитализированы более 200 человек.

Сегодня, 12 августа, протестующие планируют выйти вечером на очередную акцию протеста. В Минске, по информации СМИ, снова начались проблемы с интернетом.

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19:51 (мск)© Ньюстюб
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