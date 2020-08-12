22:21 (мск), источник: РИА Новости
В Минске ОМОН открыл огонь по людям, кричавшим с балконов протестующим
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. ОМОН в Минске начал стрелять по людям, которые с балконов давали советы протестующим, сообщил Sputnik Беларусь.
Инцидент произошел на проспекте Дзержинского возле станции метро «Грушевка».
«К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по “координаторам” несколько раз выстрелили из помповых ружей», — сообщило агентство.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.
После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы.
Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек.