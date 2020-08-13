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04:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Командарма уличили в махинации с внучкой

Генерал-лейтенанта Минобороны будут судить за мошенничество.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Москве в суд передали дело известного военачальника, в прошлом летчика-снайпера Александра Дуплинского. Генерал-лейтенант, отмеченный боевыми наградами и до недавнего времени командовавший 6-й Ленинградской Краснознаменной армией ВВС и ПВО, обвиняется в махинациях с жильем, для которых использовались фиктивное судебное решение и внучка. Генерал компенсировал ущерб, очевидно, рассчитывая, что уголовное дело переквалифицируют на более легкую статью, что позволит ему избежать судимости, получив вместо приговора судебный штраф.

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Как следует из базы данных Московского гарнизонного военного суда, 11 августа, накануне Дня военно-воздушных сил России, в него поступило уголовное дело Александра Дуплинского, которое в среду было распределено судье Максиму Иванову. Графа с перечнем статей, инкриминируемых генерал-лейтенанту Дуплинскому, пока не заполнена, не назначено и предварительное слушание по делу.

Источник «Ъ» в силовых структурах сообщил, что Александр Дуплинский обвиняется военным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Столичная военная прокуратура утвердила данное обвинение 6 августа этого года.

По версии следствия, генерал-лейтенант нанес ущерб родному ведомству в размере 2 млн руб., получив квартиру в Москве площадью на 18 кв. м больше, чем ему было положено.

Для этого, полагает следствие, генерал незаконно оформил на свое иждивение собственную внучку, а также предоставил некое судебное решение, оказавшееся фальшивым. На недвижимость по ходатайству следствия судом был наложен арест. Самому генералу военное следствие никаких мер пресечения не избирало.

По данным источника «Ъ», Александр Дуплинский, оказавшись под следствием, частично признал свою вину, возместив ущерб. Очевидно, что таким образом генерал рассчитывает добиться условного срока или, в случае переквалификации его действий на более легкую статью, и вовсе получить вместо судимости судебный штраф. Для этого, судя по биографии Дуплинского, есть все основания.

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Александр Дуплинский родился в 1962 году. Закончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище имени Чкалова, Военно-воздушную академию имени Гагарина, а также военную академию Генштаба Вооруженных сил. Освоил самолеты Л-29, МиГ-21, Су-25 и Су-24М, получив классную квалификацию «военный летчик-снайпер». Командовал звеном, эскадрильей, авиационным полком и дивизией, а с августа 2015 года по начало 2020 года возглавлял 6-ю армию ВВС и ПВО Западного военного округа, в которую, согласно открытым данным, входит четыре десятка различных военных частей — от чисто авиационных и зенитно-ракетных до соединений, занимающихся их обслуживанием. Генерал принимал непосредственное участие в боевых действиях на Северном Кавказе и в Сирии, за что был отмечен орденами Жукова, Мужества и «За военные заслуги», а также многочисленными медалями.

Юрий Сенаторов

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