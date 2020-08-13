Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 августаГибель столицы империи ацтеков, начало сооружения Берлинской стены, день рождения лидера кубинской революции и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
16В Бейруте произошел сильный взрыв
16«Курск»: история одной трагедии
03:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

Следственный комитет закончил дело экс-министра «открытого правительства».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование одного из самых громких и скандальных уголовных дел последних лет — о создании бывшим министром «открытого правительства» Михаилом Абызовым оргпреступного сообщества, участники которого похитили и вывели за рубеж астрономические суммы.

Экс-чиновнику и 11 его предполагаемым подельникам предъявлено официальное обвинение в окончательной редакции. На днях дюжина фигурантов дела, которые все как один отрицают свою вину, начнет ознакомления с собранными следователями материалами. Поскольку их насчитывается более 400 томов, то очевидно, что это займет не один месяц. Между тем Гагаринский суд уже 7 сентября начнет слушания по иску замгенпрокурора Виктора Гриня о взыскании с Абызова и обращения в доход государства более 32 млрд руб., которые были получены, по мнению надзорного ведомства, в обход закона.

По данным близких к следствию источников «Ъ», в среду адвокаты фигурантов нашумевшего «дела Абызова» подписали вместе со своими подзащитными в стенах СИЗО официальный «протокол уведомления об окончании следственных действий».

Этот документ предусматривает и разъяснение обвиняемому права на ознакомление с материалами расследования в рамках статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса. Собеседники «Ъ» пояснили, что еще в конце прошлой недели и начале этой всем фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Читайте также
СКР объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела Абызова

По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО «Ру-ком» Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов. Как считают в СКР, сообщество было ими создано для совершения другого тяжкого преступления — особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого ими и было похищено 4 млрд руб. Якобы в 2012—2014 годах Михаил Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных компаний, вместе с сообщниками обманул акционеров ОАО СИБЭКО и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), занимавшихся в Новосибирской области и Алтайском крае производством и передачей электроэнергии.

Он убедил их в необходимости проведения сделки, в результате которой структуры Михаила Абызова продали им акции четырех других компаний по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на 4 млрд руб.

Потерпевшими по делу признаны миноритарии компаний СИБЭКО и РЭС и ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

Читайте также
Россия начала денонсацию налогового соглашения с Кипром

Вывод этих денег на счета на Кипре следствие квалифицировало как легализацию добытых преступным путем средств (ст. 174.1 УК РФ). Кроме того, их также обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) в компании СИБЭКО, через которую нарушавший установленные законом ограничения как госслужащий Абызов противоправно обогатился, по мнению следствия, более чем на 32 млрд руб., выводе уже этих средств за рубеж, а также в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) — передаче 78 млн руб. акционерам СИБЭКО. Надо отметить, что помимо трех основных фигурантов обвинения также были предъявлены еще девяти, которые содержатся под стражей, — каждому в зависимости от той роли, которую ему «отвело» следствие. Еще четверо объявлены в международный розыск и заочно арестованы Басманным судом.

Как отмечают источники «Ъ», никто из дюжины обвиняемых «дела Абызова» свою вину так и не признал. По их словам, уже в конце этой недели фигуранты расследования начнут ознакомление с материалами следствия, которых насчитывается более 400 томов.

Стоит отметить, что первыми, согласно УПК, после процедуры предъявления обвинения в окончательной редакции такое право предоставляется потерпевшим и их представителям.

Читайте также
Через счета бывшего российского министра прошел почти миллиард долларов

Совершенно очевидно, что прочитать даже бегло несколько сотен томов, содержащих множество финансовых и бухгалтерских документов, сложных экспертиз и т. д., за пару дней просто нереально. Из этого следует, что потерпевшие своим правом не воспользовались.

Адвокаты как Абызова, так и других фигурантов от каких-либо комментариев относительно окончания расследования отказались. Между тем уже также очевидно, что еще задолго до того, как обвиняемые смогут изучить материалы СКР, Гагаринский райсуд Москвы успеет рассмотреть иск Генпрокуратуры, заявленный в гражданском порядке о взыскании с Михаила Абызова «и подконтрольных ему иностранных компаний» в доход Российской Федерации 32,5 млрд руб. Как сообщал «Ъ», надзорное ведомство на основании материалов СКР решило фактически конфисковать эти средства, которые оно считает полученными в нарушение установленных законом запретов.

Как следует из базы данных суда, иск не только зарегистрирован, но и уже и «расписан» судье Елене Черныш, которая назначила первоначальное заседание для проведения беседы со сторонами на 7 сентября.

Истцом по гражданскому делу числится лично замгенпрокурора Виктор Гринь, а ответчиками, помимо самого Абызова, — якобы подконтрольные ему коммерческие структуры Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd и Vantroso Traiding Ltd.

Сергей Сергеев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Михаила Ефремова вынесли из суда в реанимацию
Подробности расстрела протестующих в Белоруссии
Помпео допустил введение санкций против Белоруссии
Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником
Спецназовцы начали выбрасывать свои формы в мусорный бак (видео)
В Минске ОМОН обстрелял людей на балконах
Ученые связали риск заражения COVID-19 с резус-фактором
Дегтярев пообещал уволить чиновника за «саботаж»
Gnezdo.ru
Миледи из «Трех мушкетеров»: не узнать (фото)
«Рабыня Изаура» спустя 44 года: не узнать (фото)
Эта температура предсказывает смерть от COVID-19
Назван лучший автомобиль 2020 года
Hi-Tech
Плутониевые птицы: как США хотели следить за СССР Ядерные дроны должны были вести многодневную слежку за Советским Союзом
Авто
Первый тест седана Kia K5 – по силам ли ему бороться с Camry? На российский рынок вышла долгожданная новинка от Kia, которой предстоит закрепить успехи предшественницы
Кино
Названы имена новых наставников шоу «Голос 60+» Объявлен состав жюри популярного музыкального телепроекта
Новости партнеров
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Добровольцы рассказали о вакцине от коронавируса
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Дети
Известный 29-летний певец впервые станет отцом Британский певец Эд Ширан и его супруга Черри скоро станут родителями
Новости партнеров
Ведущие нескольких гостелеканалов в Белоруссии заявили об увольнении
«Она больна»: состояние здоровья Татьяны Дорониной не...
Жириновский о Лукашенко: «Сколько еще мы согласны содержать дармоеда?»
Дворец гимнастики стал лидером международного рейтинга
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь