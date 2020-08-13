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05:06 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД Белоруссии заявило о задержании двух изготовителей «коктейлей Молотова»

В Минске вечером 12 августа ОМОН задержал двух изготовителей бутылок с зажигательной смесью, так называемых «коктейлей Молотова», сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой. Это молодые люди — 18-ти и 19-ти лет.

Источник: РИА "Новости"

По словам Чемодановой, при осмотре в пакетах у задержанных обнаружили десятилитровую канистру с бензином и бутылкой растительного масла.

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Они рассказали, что увидели рецепт «коктейля Молотова» в одном из Telegram-каналов и решили его сделать. Местные жители рассказали, что они купили необходимые ингредиенты на ближайшей АЗС.

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Ольга Чемоданова
пресс-секретарь МВД Белоруссии

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК заявил, что на них победил действующий президент Александр Лукашенко. После выборов в Белоруссии начались протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями с применением силы. Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, помповое ружье, слезоточивый газ, резиновые пули.

Власти официально подтвердили смерть двух участников протеста, точное число пострадавших неизвестно.

МВД сообщило о задержании 6 тыс. человек.

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