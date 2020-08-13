МВД Белоруссии заявило о задержании двух изготовителей «коктейлей Молотова»

По словам Чемодановой, при осмотре в пакетах у задержанных обнаружили десятилитровую канистру с бензином и бутылкой растительного масла.
Они рассказали, что увидели рецепт «коктейля Молотова» в одном из Telegram-каналов и решили его сделать. Местные жители рассказали, что они купили необходимые ингредиенты на ближайшей АЗС.
Молодых людей отвезли во Фрунзенский РУВД, их могут привлечь к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках.
Ольга Чемодановапресс-секретарь МВД Белоруссии
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК заявил, что на них победил действующий президент Александр Лукашенко. После выборов в Белоруссии начались протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями с применением силы. Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, помповое ружье, слезоточивый газ, резиновые пули.
Власти официально подтвердили смерть двух участников протеста, точное число пострадавших неизвестно.
МВД сообщило о задержании 6 тыс. человек.