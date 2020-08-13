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10:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 5057 заразившихся коронавирусом

За сутки зарегистрировано 5057 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 5102. Общее число заболевших достигло 907 758.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 13.08
Инфицировано907 758+5 057
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
30.0712.08
Скончалось15 384+124
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
30.0712.08
Выздоровело716 396+6 098
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
30.0712.08
Инфицировано20 624 830+317 974
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
30.0712.08
Скончалось749 424+7 701
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
30.0712.08
Выздоровело12 833 674+231 745
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
30.0712.08
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Источник: Агентство «Москва»

Умерли еще 124 человека (накануне — 129), общее число погибших достигло 15 384. Выздоровели 6098 человека, за все время — 716 396.

Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся:

  • Москва — 692 (всего — 250 303)
  • Свердловская область — 162 (22 943)
  • Санкт-Петербург — 160 (33 525)
  • Московская область — 148 (65 472)
  • Нижегородская область — 130 (25 3820)

Президент Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Она поступит в оборот 1 января 2021 года. Создание вакцины подверг критике Минздрав США, поскольку Россия одобрила вакцину до завершения финальной, третьей фазы клинических испытаний, и до сих пор не опубликовала никаких научных данных о первых двух фазах испытаний. Всемирная организация здравоохранения также «с нетерпением» ждет возможности ознакомиться с результатами клинических испытаний.

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