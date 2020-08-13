10:37 (мск), источник: Коммерсантъ
В России за сутки выявили 5057 заразившихся коронавирусом
За сутки зарегистрировано 5057 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 5102. Общее число заболевших достигло 907 758.
Умерли еще 124 человека (накануне — 129), общее число погибших достигло 15 384. Выздоровели 6098 человека, за все время — 716 396.
Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся:
Президент Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Она поступит в оборот 1 января 2021 года. Создание вакцины подверг критике Минздрав США, поскольку Россия одобрила вакцину до завершения финальной, третьей фазы клинических испытаний, и до сих пор не опубликовала никаких научных данных о первых двух фазах испытаний. Всемирная организация здравоохранения также «с нетерпением» ждет возможности ознакомиться с результатами клинических испытаний.