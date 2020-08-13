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15:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

В офисы «Яндекса» в Минске пришли вооруженные люди в черном

Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компании «Яндекс» в Минске, сообщили СМИ. В «Яндексе» подвердили, что это так, не сообщив подробности.

О том, что люди в черной одежде с оружием пришли в минские офисы «Яндекса», сообщили источники The Bell и ТАСС. В белорусской столице у компании два офиса.

«Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — сказал собеседник ТАСС. Кроме того, стало известно об обыске в минском офисе Uber.

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила эту информацию Би-би-си. «У “Яндекса” и Uber в Минске единый офис. Поэтому обыск затрагивает обе компании», — пояснили Би-би-си в компании. «Яндекс» выясняет детали происходящего.

Uber — сервис частного такси. В 2018 году произошло слияние Uber и «Яндекс. Такси», оно коснулось рынка перевозок в России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. «Яндекс» получил в объединенной компании более 59% акций.

Внутри офисов «Яндекса» могли быть только немногочисленные сотрудники, поскольку они «технически закрыты» из-за ситуации с коронавирусом еще с весны, а основная часть персонала переведена на удаленный режим, пишет The Bell.

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Один из офисов «Яндекса» в Минске находится на проспекте Дзержинского недалеко от центра города, где проходили основные столкновения протестующих с силовиками, обращает внимание издание.

Офис на проспекте Дзержинского был основан в 2011 году. Согласно информации на сайте, его сотрудники занимаются развитием ключевого продукта компании — поисковика, а также сервисами «Почта», «Картинки» и рекламным сервисом.

В Беларуси пятый день продолжаются протесты после президентских выборов. Согласно официальным данным, на них в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко.

В первые дни в Минске почти полностью перестал работать интернет. Не открывались сайты, не работали мессендеры, почти невозможно стало заказать такси через приложение.

Накануне утром интернет-сервисы возобновили работу.

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