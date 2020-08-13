В офисы «Яндекса» в Минске пришли вооруженные люди в черном

О том, что люди в черной одежде с оружием пришли в минские офисы «Яндекса», сообщили источники The Bell и ТАСС. В белорусской столице у компании два офиса.
«Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — сказал собеседник ТАСС. Кроме того, стало известно об обыске в минском офисе Uber.
Пресс-служба «Яндекса» подтвердила эту информацию Би-би-си. «У “Яндекса” и Uber в Минске единый офис. Поэтому обыск затрагивает обе компании», — пояснили Би-би-си в компании. «Яндекс» выясняет детали происходящего.
Uber — сервис частного такси. В 2018 году произошло слияние Uber и «Яндекс. Такси», оно коснулось рынка перевозок в России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. «Яндекс» получил в объединенной компании более 59% акций.
Внутри офисов «Яндекса» могли быть только немногочисленные сотрудники, поскольку они «технически закрыты» из-за ситуации с коронавирусом еще с весны, а основная часть персонала переведена на удаленный режим, пишет The Bell.
Один из офисов «Яндекса» в Минске находится на проспекте Дзержинского недалеко от центра города, где проходили основные столкновения протестующих с силовиками, обращает внимание издание.
Офис на проспекте Дзержинского был основан в 2011 году. Согласно информации на сайте, его сотрудники занимаются развитием ключевого продукта компании — поисковика, а также сервисами «Почта», «Картинки» и рекламным сервисом.
В Беларуси пятый день продолжаются протесты после президентских выборов. Согласно официальным данным, на них в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко.
В первые дни в Минске почти полностью перестал работать интернет. Не открывались сайты, не работали мессендеры, почти невозможно стало заказать такси через приложение.
Накануне утром интернет-сервисы возобновили работу.