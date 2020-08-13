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16:07 (мск), источник: Интерфакс

В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — В Белоруссии начались стихийные митинги на предприятиях в связи с последними событиями в стране. Люди протестуют против применения насилия к демонстрантам, незаконных задержаний и против фальсификации результатов выборов.

Источник: AP 2020

В Минске, по данным корреспондентов «Интерфакса», других СМИ, телеграм-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники «Белмедпрепаратов», «Керамина», строители разных компаний.

На «Керамине» вышли с протестом около 400 человек, в том числе начальники цехов и руководство маркетингового отдела, сообщает белорусское бюро «Радио Свобода».

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Против насилия выступили медики 1-й и 6-й городских клинических больниц, городской стоматологической поликлиники № 1. Устроить протест планируют и сотрудники скорой помощи.

Рабочие одного из крупнейших строительных предприятий страны — МАПИД — вышли на улицу перед заводом, сообщает телеграм-канал Nexta.

Около 11 часов на улице Макаенка у здания «Белтелерадиокомпании» собрались женщины в белой одежде с цветами и плакатами. Через дорогу девушек поддержали строители с местной стройки.

Работники Белорусской государственной филармонии в Минске вышли на протест и исполнили песню «Магутны Божа», которая считается неофициальным гимном Белоруссии. Перед Национальным художественным музеем также проходит спонтанная акция.

В центре Минска католики и православные вышли на молитву на площадь у Свято-Духова собора.

Ранее сообщалось о забастовках на «БелАЗе», в «Минскпромстрое» и «Гродножилстрое». Руководство «БелАЗа» подтвердило, что проводит встречу с коллективом для обсуждения текущих событий в стране, но отрицает, что люди бастуют.

К забастовкам в Белоруссии призывает оппозиция. После объявления первых официальных итогов президентских выборов в стране, с вечера 9 августа в десятках городов проходят акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с милицией и задержаниями. Днем белорусы выходят на мирные акции с цветами и встают в «цепочки солидарности».

В Белоруссии к протестам присоединились рабочие «БелАЗ» и музыканты
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15:53 (мск)© Ньюстюб
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