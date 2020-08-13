В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

В Минске, по данным корреспондентов «Интерфакса», других СМИ, телеграм-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники «Белмедпрепаратов», «Керамина», строители разных компаний.
На «Керамине» вышли с протестом около 400 человек, в том числе начальники цехов и руководство маркетингового отдела, сообщает белорусское бюро «Радио Свобода».
Против насилия выступили медики 1-й и 6-й городских клинических больниц, городской стоматологической поликлиники № 1. Устроить протест планируют и сотрудники скорой помощи.
Рабочие одного из крупнейших строительных предприятий страны — МАПИД — вышли на улицу перед заводом, сообщает телеграм-канал Nexta.
Около 11 часов на улице Макаенка у здания «Белтелерадиокомпании» собрались женщины в белой одежде с цветами и плакатами. Через дорогу девушек поддержали строители с местной стройки.
Работники Белорусской государственной филармонии в Минске вышли на протест и исполнили песню «Магутны Божа», которая считается неофициальным гимном Белоруссии. Перед Национальным художественным музеем также проходит спонтанная акция.
В центре Минска католики и православные вышли на молитву на площадь у Свято-Духова собора.
Ранее сообщалось о забастовках на «БелАЗе», в «Минскпромстрое» и «Гродножилстрое». Руководство «БелАЗа» подтвердило, что проводит встречу с коллективом для обсуждения текущих событий в стране, но отрицает, что люди бастуют.
К забастовкам в Белоруссии призывает оппозиция. После объявления первых официальных итогов президентских выборов в стране, с вечера 9 августа в десятках городов проходят акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с милицией и задержаниями. Днем белорусы выходят на мирные акции с цветами и встают в «цепочки солидарности».