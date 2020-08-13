17:39 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Мозамбике тоже есть последователи ИГ. Они захватили крупный порт и удерживают его уже больше суток
Армия Мозамбика пытается отбить у исламистской группировки «Исламское государство» портовый город
Мозамбикские военные потеряли десятки людей убитыми, а также патрульный катер, сообщалось, что в
Также утверждается, что погибли почти 60 джихадистов.
В России «Исламское государство» признано террористической организацией и запрещено.
Представители военных говорят, что бои продолжаются, и обвиняют джихадистов в том, что те прячутся среди мирного населения.
Бои в районе портового города, длятся уже несколько дней. Через этот порт проходит все необходимое для газо- и нефтедобывающей промышленности на севере Мозамбика.
Местные исламисты, поклявшиеся в верности «Исламскому государству» за последние несколько месяцев взяли под свой контроль несколько небольших городков на севере Мозамбика. Оттуда бежали десятки тысяч людей.
Это не первое нападение джихадистов на
Исламисты активизировались на севере Мозамбика в провинции
В начале недели ИГ сообщило в интернете, что группировке удалось занять две военные базы близ
Мусульмане составляют около 20% населения Мозамбика.