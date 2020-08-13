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17:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Мозамбике тоже есть последователи ИГ. Они захватили крупный порт и удерживают его уже больше суток

Армия Мозамбика пытается отбить у исламистской группировки «Исламское государство» портовый город Мосимбоа-да-Прая на севере страны, захваченный в среду.

Источник: GETTY IMAGES

Мозамбикские военные потеряли десятки людей убитыми, а также патрульный катер, сообщалось, что в какой-то момент армия израсходовала все боеприпасы и была вынуждена отступить.

Также утверждается, что погибли почти 60 джихадистов.

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Разрешённая Танзания

В России «Исламское государство» признано террористической организацией и запрещено.

Представители военных говорят, что бои продолжаются, и обвиняют джихадистов в том, что те прячутся среди мирного населения.

Бои в районе портового города, длятся уже несколько дней. Через этот порт проходит все необходимое для газо- и нефтедобывающей промышленности на севере Мозамбика.

Местные исламисты, поклявшиеся в верности «Исламскому государству» за последние несколько месяцев взяли под свой контроль несколько небольших городков на севере Мозамбика. Оттуда бежали десятки тысяч людей.

Власти соседней Танзании заявляют, что начинают военную операцию против джихадистов, прячущихся в приграничных лесах.

Это не первое нападение джихадистов на Мосимбоа-да-Прая за последнее время, но на этот раз им впервые удалось захватить порт.

Исламисты активизировались на севере Мозамбика в провинции Кабо-Дельгадо в 2017 году, но перешли в наступление лишь после того, как их группировка «Ахлу-Сунна-ва-Джамма» поклялась в верности ИГ.

В начале недели ИГ сообщило в интернете, что группировке удалось занять две военные базы близ Мосимбоа-да-Прая.

Мусульмане составляют около 20% населения Мозамбика.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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