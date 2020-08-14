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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 910 тысяч

За последние сутки зарегистрировано 5065 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 5057. Общее число заболевших достигло 912 823.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 14.08
Инфицировано912 823+5 065
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
31.0713.08
Скончалось15 498+114
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
31.0713.08
Выздоровело722 964+6 568
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
31.0713.08
Инфицировано20 924 603+290 539
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
31.0713.08
Скончалось759 716+10 140
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
31.0713.08
Выздоровело12 999 228+157 955
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
31.0713.08
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Умерли за последние сутки 114 человек, общее число погибших достигло 15 498. Выздоровели 6568 человек, за все время — 722 964.

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 688 (всего 250 991);
  • Санкт-Петербург — 159 (33 684);
  • Московская область — 156 (65 628);
  • Свердловская область — 154 (23 097);
  • Ставропольский край — 130 (9829).
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По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 231,5 человек. За последние сутки провели 304 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 31,9 млн исследований.

Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса. В первую тройку входят США, Бразилия и Индия. По количеству умерших Россия занимает 11-е место.

11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Она была зарегистрирована первой в мире. Вакцина должна поступить в оборот 1 января 2021 года. Зарубежные СМИ отнеслись к российской вакцине с недоверием.

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