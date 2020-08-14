Число заразившихся коронавирусом в России превысило 910 тысяч

Умерли за последние сутки 114 человек, общее число погибших достигло 15 498. Выздоровели 6568 человек, за все время — 722 964.
Больше всего новых случаев в регионах:
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 231,5 человек. За последние сутки провели 304 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 31,9 млн исследований.
Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса. В первую тройку входят США, Бразилия и Индия. По количеству умерших Россия занимает 11-е место.
11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Она была зарегистрирована первой в мире. Вакцина должна поступить в оборот 1 января 2021 года. Зарубежные СМИ отнеслись к российской вакцине с недоверием.