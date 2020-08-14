21:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Миллиарды выводили под лыжи
Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей.
МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана. Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной нынешнего года. Вскоре после этого в Москве были введены ограничения
Как следует из материалов дела, схема по выводу денежных средств из России была организована гендиректором столичной ГК «Салюс» (сейчас находится в стадии банкротства) Егором Иванковым. Несколько лет назад он уже был судим за незаконную банковскую деятельность, но получил, по данным «Ъ», условный срок. «Салюс», с широким спектром деятельности, он учредил в 2017 году. А уже в 2018 году эта фирма, по данным оперативников, начала оказывать клиентам специфические услуги с использованием подконтрольных господину Иванкову казахстанских бирж УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь».
После того как открывался паспорт сделки, заказчик оплачивал товар. На самом же деле все сделки совершались лишь на бумаге. Оперативников ГУЭБиПК как раз и заинтересовал ряд операций, которые выглядели как минимум странно. Например, одна из воронежских фирм якобы закупила на казахстанской бирже через ГК «Салюс» партию лыж на сотни миллионов рублей. «Наверное, планировали поставить на лыжи весь Воронеж, такого количества инвентаря точно хватило бы», — шутили потом участники операции.
В общей сложности, по данным следствия, в 2018 году только ГК «Салюс» вывела таким образом из России 17 млрд руб. Еще 5 млрд в том же году вывела еще одна столичная фирма, название которой МВД пока не раскрывает.
Организатора схемы Егора Иванкова сотрудники ГУЭБиПК задержали в столице, где он проживал в арендуемой квартире. Сам обвиняемый своей вины в незаконном выводе средств за границу не признает. По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы избрал господину Иванкову меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Сейчас следствие пытается установить как его подельников, так и суммы, которые предприимчивые дельцы успели вывести из страны в прошлом году. При этом участники расследования отмечают, что, как только был перекрыт канал вывода средств через казахстанские биржи, аналогичные операции буквально тут же были зафиксированы на одной из киргизских бирж.
Олег Рубникович