16:48 (мск), источник: Коммерсантъ
В Коми из-за обрушения шахты «Воркутаугля» погибли четыре горняка
На шахте «Воргашорская» в Коми произошла авария, в результате которой погибли четыре горняка. Шахта принадлежит компании «Воркутауголь».
«Воркутауголь» — это одно из крупнейших предприятий угольной промышленности в России. Входит в «Северсталь». Основной владелец компании Алексей Мордашов.
«Пятнадцатого августа при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки на шахте “Воргашорской” во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи. В результате чего четыре человека подрядной организации получили травмы, не совместимые с жизнью», — сообщается на странице компании во «ВКонтакте».
В региональном отделении МЧС сообщили ТАСС, что