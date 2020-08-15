Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 августаДень рождения Наполеона, торжественное открытие Петергофа, основание ордена иезуитов и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
8Извержение стратовулкана Синабунг
16:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В Коми из-за обрушения шахты «Воркутаугля» погибли четыре горняка

На шахте «Воргашорская» в Коми произошла авария, в результате которой погибли четыре горняка. Шахта принадлежит компании «Воркутауголь».

Источник: ГУМЧС России по Республике Коми

«Воркутауголь» — это одно из крупнейших предприятий угольной промышленности в России. Входит в «Северсталь». Основной владелец компании Алексей Мордашов.

«Пятнадцатого августа при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки на шахте “Воргашорской” во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи. В результате чего четыре человека подрядной организации получили травмы, не совместимые с жизнью», — сообщается на странице компании во «ВКонтакте».

По предварительным данным, авария могла произойти из-за нарушения требований техники безопасности, отметили в компании.

В региональном отделении МЧС сообщили ТАСС, что из-под завалов были извлечены тела четырех человек. По предварительным данным, других пострадавших нет.

 Подробности расстрела протестующих в Белоруссии
Михаила Ефремова вынесли из суда в реанимацию
В Кремле сообщили подробности разговора Путина с Лукашенко
Михаила Ефремова выписали из больницы
Полиция нашла кокаин в доме 13-кратного чемпиона мира
В Минске прощаются с погибшим во время протестов — видео
Гренландский ледяной щит растаял до точки невозврата
Ученые открыли неожиданный способ дезинфекции масок
СМИ сообщили, что Месси решил уйти из «Барселоны» после разгрома
Здоровье
Что связывает великого сказочника, прививки от кори и реаниматологию? Как Роальд Даль помог медицинской науке и почему сон в отделении реанимации — роскошь.
Hi-Tech
Климат Земли прошел точку невозврата Борьба с глобальным потеплением уже не поможет
Авто
Три законных способа платить меньше за содержание авто Содержать машину с каждым днем становится все дороже: транспортный налог, страховка, расходы на топливо, техническое обслуживание, парковку и многое другое. Авто Mail.ru рассказывает, что можно предпринять автовладельцу, чтобы законно платить меньше
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
Ситуация с вирусом в стране изменилась
Уколоться и забыть. Что необходимо знать о вакцине против коронавируса
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Безопасна ли вакцина? Вирусолог поставил точку в этом вопросе
Популярные темы на «Детях»
Русская королева Голливуда 387
Реновация в Москве (тема за тему) 329
Как отучить мужа ругаться матом при детях? 124
Москва. И у меня вопрос про реновацию(скорее, риторический) 114
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь