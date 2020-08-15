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22:55 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки

За сутки в мире выявили более 294 тыс. новых случаев заражения.

Коронавирус COVID-19
23:11 (мск)В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:27 MSK, 15.08
Инфицировано917 884+5 061
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
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5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
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5057
14.08
5065
15.08
5061
2.0815.08
Скончалось15 617+119
2.08
70
3.08
79
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144
5.08
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6.08
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7.08
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12.08
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13.08
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14.08
114
15.08
119
2.0815.08
Выздоровело729 411+6 447
2.08
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4.08
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6447
2.0815.08
Инфицировано21 295 429+270 413
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
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6.08
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7.08
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9.08
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10.08
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11.08
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13.08
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14.08
301977
15.08
236968
2.0815.08
Скончалось767 714+6 102
2.08
5579
3.08
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Выздоровело13 295 750+246 776
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14.08
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2.0815.08
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Источник: AFP 2020

ЖЕНЕВА, 15 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 21,02 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 294 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 10 тыс. и превысило 755 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 15 августа, в мире были зарегистрированы 21 026 758 инфицированных и 755 786 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 294 237, число умерших увеличилось на 9 985.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 11 271 215. За сутки этот показатель вырос на 161 772. Число умерших там увеличилось на 7 749 и достигло 410 483. В Европейском регионе зарегистрированы 3 733 965 заразившихся и 213 674 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 29 260, умерли 365 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 971 104, зафиксировано 58 844 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 70 757, умерших — на 1 088.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 5 203 206. Далее следуют Бразилия (3 224 876), Индия (2 526 192), Россия (917 884), ЮАР (579 140), Перу (507 996), Мексика (505 751), Колумбия (433 805), Чили (382 111) и Иран (338 825).

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