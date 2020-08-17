Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс. человек

Всего скончались 170 019 пациентов. Кроме того, с начала пандемии в США коронавирусом заразились 5 401 167 человек. Во всем мире насчитывается 21 590 578 случаев COVID-19, умерли более 773 тыс. человек.
14 августа глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил, что разрабатываемые в США вакцины от COVID-19 будут зарегистрированы не раньше конца ноября.
11 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус посоветовал странам брать пример с Новой Зеландии в вопросах борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее в тот же день американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции для некоторых стран. По его мнению, она закончится к концу 2021 года.