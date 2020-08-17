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05:11 (мск), источник: Известия

Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс. человек

Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 170 тыс. в Соединенных Штатах. Такую информацию опубликовал на своем сайте Университет Джонса Хопкинса, которые собирает данные местных и федеральных властей, а также открытых источников.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:27 MSK, 17.08
Инфицировано922 853+4 969
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
3.0816.08
Скончалось15 685+68
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
3.0816.08
Выздоровело732 968+3 557
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
3.0816.08
Инфицировано21 613 183+232 291
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
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9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
3.0816.08
Скончалось774 288+4 531
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
3.0816.08
Выздоровело13 615 192+242 549
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
3.0816.08
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Источник: Reuters

Всего скончались 170 019 пациентов. Кроме того, с начала пандемии в США коронавирусом заразились 5 401 167 человек. Во всем мире насчитывается 21 590 578 случаев COVID-19, умерли более 773 тыс. человек.

14 августа глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил, что разрабатываемые в США вакцины от COVID-19 будут зарегистрированы не раньше конца ноября.

11 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус посоветовал странам брать пример с Новой Зеландии в вопросах борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее в тот же день американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции для некоторых стран. По его мнению, она закончится к концу 2021 года.

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