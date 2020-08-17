Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 4 892

Согласно данным, суточный рост второй день составляет 0,5%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%) Чукотском автономном округе (0,0%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Чеченской республике (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Камчатском крае (0,3%),
В частности, новые 690 случаев выявлены в Москве, 159 — в
В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 175 904 человека.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 133. Согласно данным штаба, всего выздоровел 736 101 человек, что составляет 79,3% от общего числа заразившихся в РФ.
В частности, за сутки были выписаны 819 пациентов в Москве, 217 — в
Число летальных исходов
За сутки было зарегистрировано 10 летальных исходов в Москве, по 5 — в Мурманской и Свердловской областях, по 3 — в Иркутской и Новосибирской областях, еще в 20 регионах число умерших не превышало 2.
Число летальных исходов