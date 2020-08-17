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10:40 (мск), источник: ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 4 892

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 892, общее количество инфицированных достигло 927 745. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Коронавирус COVID-19
10:41 (мск)Мэр Антальи заразился коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 17.08
Инфицировано927 745+4 892
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Скончалось15 740+55
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3.0816.08
Выздоровело736 101+3 133
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Инфицировано21 684 349+221 171
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Скончалось775 489+4 375
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Выздоровело13 678 700+229 007
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Источник: Агентство «Москва»

Согласно данным, суточный рост второй день составляет 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%) Чукотском автономном округе (0,0%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Чеченской республике (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Камчатском крае (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Брянской области (0,3%), Смоленской области (0,3%), Тульской области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

В частности, новые 690 случаев выявлены в Москве, 159 — в Санкт-Петербурге, 153 — в Московской области, 141 — в Свердловской области, 132 — в Ставропольском крае.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 175 904 человека.

Количество выздоровевших

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 133. Согласно данным штаба, всего выздоровел 736 101 человек, что составляет 79,3% от общего числа заразившихся в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 819 пациентов в Москве, 217 — в Ханты-Мансийском АО, 201 — в Республике Чувашия, 148 — в Московской области, 143 — в Республике Башкортостан.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 55 против 68 днем ранее, это минимальное суточное значение с 27 апреля. Всего от инфекции умерли 15 740 человек, что составляет 1,7% от всех заразившихся.

За сутки было зарегистрировано 10 летальных исходов в Москве, по 5 — в Мурманской и Свердловской областях, по 3 — в Иркутской и Новосибирской областях, еще в 20 регионах число умерших не превышало 2.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 55 против 68 днем ранее, это минимальное суточное значение с 27 апреля. Всего от инфекции умерли 15 740 человек. Доля умерших составляет 1,7% от общего числа заразившихся в РФ.

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