Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
18:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: в южнокорейской церкви массово заразились прихожане

Более 300 прихожан одной из церквей Южной Кореи заболели Covid-19, английская полиция разогнала свадьбы из-за их многочисленности, ученые спорят о заразности штамма вируса, в Италии закрыли ночные клубы.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:27 MSK, 17.08
Инфицировано927 745+4 892
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
4.0817.08
Скончалось15 740+55
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
4.0817.08
Выздоровело736 101+3 133
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
4.0817.08
Инфицировано21 739 501+211 754
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
4.0817.08
Скончалось776 241+3 871
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
4.0817.08
Выздоровело13 702 873+181 777
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
4.0817.08
Идёт загрузка
Власти распорядились провести дезинфекцию улиц, примыкающих к церкви «Саранг Джейл» | Источник: EPA

Последние новости о Covid-19 в мире — в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

Вспышка заражений в южнокорейской церкви

В одной из церквей Южной Кореи случилась вспышка коронавируса, в результате которой заразилось более 300 прихожан.

Читайте также

Власти страны обвинили пастора протестантской церкви «Саранг Джейл» Чун Кван Хуна в безответственности и неповиновении карантинным ограничениям. В субботу он призвал прихожан принять участие в многочисленной антиправительственной демонстрации. Всем ее участникам было предписано самоизолироваться.

Также его обвиняют в нежелании предоставить список членов прихода для выявления потенциальных зараженных. Как сообщает агентство Йонхап, положительным тест на коронавирус оказался и у самого пастора.

В субботу в Сеуле состоялась антиправительственная демонстрация | Источник: Reuters

Президент Мун Чжэ Ин раскритиковал членов церкви за участие в антиправительственном марше протеста, заявив, что их действия являются непростительными, поскольку они поставили под угрозу жизни людей.

Церковь «Саранг Джейл» относится к пресвитерианской деноминации и насчитывает более 60 тыс. членов.

В начале года аналогичная ситуация произошла в христианской секте «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи».

Члены секты были ответственны за почти половину всех случаев заражения в Южной Корее в тот период.

Английская полиция разогнала свадьбы

В воскресенье полиции на севере Англии пришлось разогнать две свадьбы из-за нарушения ограничений на собрания.

В городе Блэкберн в графстве Ланкашир на свадебное торжество собралось более 100 гостей, а в Манчестере на свадьбу приехало более 50 человек. В обоих городах действуют карантинные ограничения из-за недавних вспышек коронавируса. Это, в частности, подразумевает запрет на сбор людей, не живущих вместе.

В районах Англии, где нет строгих карантинных мер, количество гостей на свадьбах не должно превышать 30 человек.

Ученые спорят о заразности штамма D614G

Министерство здравоохранения Малайзии заявило, что ученые выявили доминирующую в мире новую мутацию коронавируса D614G, которая якобы в 10 раз более заразна, чем первоначальный штамм вируса.

Но эксперты в области инфекционных заболеваний считают, что эта цифра не подкреплена никакими данными.

Мутация D614G появилась вскоре после первоначальной вспышки коронавируса в Ухане. Сейчас же она присутствует практически в 97% положительных проб на Covid-19 во всем мире.

Читайте также
Источник: Reuters

В июле Би-би-си со ссылкой на вирусологов сообщала, что эта мутация обладает эволюционным преимуществом, отметив при этом, что доказательств ее большей заразности по сравнению с другими штаммами недостаточно.

Доктор Дейл Фишер из Национального университета Сингапура рассказал в интервью Би-би-си: «Были некоторые лабораторные подтверждения того, что пациенты с мутацией D614G секретируют вирус больше, и из-за этого он потенциально может быть более заразным».

«Но очевидно, что в странах, где он распространяется быстрее, меры контроля оставляют желать лучшего, поэтому нельзя переносить теоретические лабораторные выводы на ситуацию в странах с плохими мерами борьбы с вирусом», — добавил он. По словам Фишера, нет оснований говорить, что этот штамм в 10 раз более заразный.

Ситуация в других странах:

  • В Перу было выявлено рекордное количество новых заражений за сутки — более 10,1 тыс. случаев. Всего с начала пандемии в стране, по официальной статистике, Covid-19 заболели более 525 тыс. человек. Министр здравоохранения Пилар Маццети заявила, что без строгого карантина, введенного в начале пандемии, количество смертей могло превысить полмиллиона, тогда как сейчас этот показатель составляет 26 тыс.
  • В Боливии число выявленных случаев заражения превысило 100 тыс ., но эксперты предупреждают, что это не предел, и пик заболеваемости придется на сентябрь.
  • В Британии прибывающие из Франции, Нидерландов, Монако, Мальты, островов Теркс и Кайкос и Арубы должны будут самоизолироваться на две недели из-за вспышки коронавируса в этих странах.
  • В Италии из-за роста числа новых случаев заражений на три недели закрылись ночные клубы. В некоторых районах страны с 18:00 до шести утра будет необходимо носить маски. Это связано с тем, что чаще всего вирусом заражается молодежь.
  • Новая Зеландия решила перенести парламентские выборы после выявления новых случаев заражения коронавирусом. Премьер-министр Джасинда Ардерн сообщила, что голосование, которое должно было пройти 19 сентября, теперь состоится 17 октября. Ранее власти ввели карантинные ограничения в крупнейшем городе страны Окленде.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Попытка Лукашенко поговорить с рабочими и забастовки. Главное в Беларуси...
Приказ, адреналин, психотропы. Почему белорусский ОМОН ведет себя так же...
Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов
Сбербанк снизил ставку по вкладам
Что происходило на заводах в Минске во время приезда Лукашенко
Ученые выяснили, в каком порядке появляются симптомы COVID-19
Тысячи медуз превратили Азовское море в живой «кисель» (видео)
Минздрав Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов
В России запретили движение АУЕ
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
Китайцы готовят очень необычный смартфон. Есть фото Какая польза от него будет — неизвестно
Кино
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках Актриса получила роль успешной специалистки в области сексологии
Новости партнеров
Ситуация с вирусом в стране изменилась
Уколоться и забыть. Что необходимо знать о вакцине против коронавируса
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Появления вакцины в России осталось ждать недолго
Дети
Экс-муж Навки впервые показал четырехмесячную дочку (фото) Весной фигурист стал отцом в третий раз
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Осталось чуть-чуть. Через неделю все изменится
Мир обратился к России. Наша вакцина удивила специалистов
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь