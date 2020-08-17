18:34 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус в мире: в южнокорейской церкви массово заразились прихожане
Более 300 прихожан одной из церквей Южной Кореи заболели Covid-19, английская полиция разогнала свадьбы
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В одной из церквей Южной Кореи случилась вспышка коронавируса, в результате которой заразилось более 300 прихожан.
Власти страны обвинили пастора протестантской церкви «Саранг Джейл» Чун Кван Хуна в безответственности и неповиновении карантинным ограничениям. В субботу он призвал прихожан принять участие в многочисленной антиправительственной демонстрации. Всем ее участникам было предписано самоизолироваться.
Также его обвиняют в нежелании предоставить список членов прихода для выявления потенциальных зараженных. Как сообщает агентство Йонхап, положительным тест на коронавирус оказался и у самого пастора.
Президент Мун Чжэ Ин раскритиковал членов церкви за участие в антиправительственном марше протеста, заявив, что их действия являются непростительными, поскольку они поставили под угрозу жизни людей.
Церковь «Саранг Джейл» относится к пресвитерианской деноминации и насчитывает более 60 тыс. членов.
В начале года аналогичная ситуация произошла в христианской секте «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи».
В воскресенье полиции на севере Англии пришлось разогнать две свадьбы
В городе Блэкберн в графстве Ланкашир на свадебное торжество собралось более 100 гостей, а в Манчестере на свадьбу приехало более 50 человек. В обоих городах действуют карантинные ограничения
В районах Англии, где нет строгих карантинных мер, количество гостей на свадьбах не должно превышать 30 человек.
Министерство здравоохранения Малайзии заявило, что ученые выявили доминирующую в мире новую мутацию коронавируса D614G, которая якобы в 10 раз более заразна, чем первоначальный штамм вируса.
Мутация D614G появилась вскоре после первоначальной вспышки коронавируса в Ухане. Сейчас же она присутствует практически в 97% положительных проб на Covid-19 во всем мире.
В июле
Доктор Дейл Фишер из Национального университета Сингапура рассказал в интервью Би-би-си: «Были некоторые лабораторные подтверждения того, что пациенты с мутацией D614G секретируют вирус больше, и
«Но очевидно, что в странах, где он распространяется быстрее, меры контроля оставляют желать лучшего, поэтому нельзя переносить теоретические лабораторные выводы на ситуацию в странах с плохими мерами борьбы с вирусом», — добавил он. По словам Фишера, нет оснований говорить, что этот штамм в 10 раз более заразный.