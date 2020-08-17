В минздраве Белоруссии назвали число госпитализированных после протестов

Караник вышел к участникам акции протеста медиков, собравшимся возле здания министерства. Врачи требовали допустить их в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) и изолятор временного содержания (ИВС) для осмотра участников акций и решения вопроса об их госпитализации. Караник заявил, что медиков туда пускают, говорится в трансляции с места событий, которую ведет портал tut.by.
В ответ на призывы собравшихся уйти в отставку глава минздрава заявил, что это требование неактуально, так как всё правительство сейчас в отставке.
Ранее 17 августа Следственный комитет (СК) Белоруссии сообщил, что с заявлениями о получении телесных повреждений во время митингов в ведомство обратилось более 600 человек. В комитете пообещали проверить каждый случай.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую — 10,1%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.
С вечера 9 августа несогласные с результатами выборов в стране выходят на протесты. В результате в столкновениях с силовиками пострадали и гражданские, и силовики. Предприятия республики объявили о забастовках и требуют отменить результаты выборов.