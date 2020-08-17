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20:30 (мск), источник: ТАСС

Суд в Москве приговорил фотомодель к четырем годам колонии за нападение на депутата

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии фотомодель Ольгу Синтюреву за организацию нападения и кражу у депутата от ЛДПР Сергея Жигарева, с отсрочкой до достижения ее дочерью 14 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Источник: Агентство «Москва»

«Суд признал виновной Синтюреву по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с отсрочкой до достижения ее дочерью 14 лет», — сообщил собеседник агентства. Ее сообщника Ибрагима Дудаева суд также признал виновным по этой статье и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Как установлено судом в ходе судебного следствия, Синтюрева и Дудаев похитили из сейфа Жигарева 20 млн рублей и $35 тыс. Затем девушка, узнав о намерении депутата обратиться в полицию, выманила его на разговор в безлюдное место. Жигарев пригласил в машину Синтюреву и стал с ней беседовать, когда к автомобилю подбежал мужчина, открыл дверь, вытащил оттуда Жигарева, после чего уехал на его авто вместе с девушкой. Позднее за нападение был задержан уроженец Чечни Ибрагим Дудаев.

Ранее гособвинитель попросил назначить Дудаеву наказание на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении Синтюревой — в виде реального лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 100 тыс. рублей.

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