11:51 (мск), источник: Коммерсантъ
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег
Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против
Из документов следует, что связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус компании в 2012—2015 годах перевели свыше $140 млн на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии.
«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами… Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA) из России и исходящие MLA в Россию», — сообщил заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун.
Помимо этого Агентству по страхованию вкладов «известно о возбуждении правоохранительными органами Княжества Лихтенштейн уголовного дела в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова».
В том числе для этого в лихтенштейнском Valartis Bank в интересах госпожи Маркус и господина Беджамова было открыто десять счетов, считает финразведка. Средства на счета поступали из швейцарского банка Vontobel, а также из Эстонии и Швейцарии, считает финразведка Лихтенштейна.
Деньги переводились на счет панамской Orange Tree Investment. В частности, компания получила €31,9 млн от компании Eurotex, около €18,8 млн от Sliverrow, €12,8 млн руб. от IMET Group, €10,6 млн от Venus Сorporation.
Также в 2013 году Orange Tree получила около €1 млн от Федерации бобслея России и более €130 тыс. — от Международной федерации бобслея.
Георгий Беджамов был признан банкротом и объявлен в международных розыск в 2018 году. Его сестра, бывшая совладелица Внешпромбанка Лариса Маркус, также признана банкротом. Ее приговорили к девяти годам за хищение более чем 113,5 млрд руб.
В октябре 2019 года АСВ добилось передачи денег от продажи квартиры Маркус в Лондоне. В декабре А1 запустила кампанию в Лондоне по поиску активов бывшего банкира.