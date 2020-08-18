Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 августаПоявление слова "телевидение", учреждение Русского географического общества и другие события этого дня
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
16В Бейруте произошел сильный взрыв
11:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег

Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ссылкой на материалы финансовой разведки страны. Расследование идет как минимум с 2016 года.

Источник: Агентство «Москва»

Из документов следует, что связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус компании в 2012—2015 годах перевели свыше $140 млн на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии.

Так, например, на них поступило более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн от Федерации бобслея России (господин Беджамов возглавлял ее до 2016 года).
Читайте также
Банкирше суммировали сроки

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами… Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA) из России и исходящие MLA в Россию», — сообщил заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун.

Помимо этого Агентству по страхованию вкладов «известно о возбуждении правоохранительными органами Княжества Лихтенштейн уголовного дела в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова».

В аналитическом отчете замглавы финансовой разведки Лихтенштейна Михаэля Шеба от 2016 года говорится, что на счета, связанные с Беджамовым и Маркус, было переведено более $143 млн.
Читайте также
13 миллиардов растрат и хищений

В том числе для этого в лихтенштейнском Valartis Bank в интересах госпожи Маркус и господина Беджамова было открыто десять счетов, считает финразведка. Средства на счета поступали из швейцарского банка Vontobel, а также из Эстонии и Швейцарии, считает финразведка Лихтенштейна.

Деньги переводились на счет панамской Orange Tree Investment. В частности, компания получила €31,9 млн от компании Eurotex, около €18,8 млн от Sliverrow, €12,8 млн руб. от IMET Group, €10,6 млн от Venus Сorporation.

Также около 40 млн франков было перечислено на швейцарский счет Orange Tree. Silverrow и Eurotex называются офшорными компаниями, которые управлялись из Москвы.
Читайте также
Миллиардеры в бегах. Чем занимаются бывшие банкиры-аферисты?

Также в 2013 году Orange Tree получила около €1 млн от Федерации бобслея России и более €130 тыс. — от Международной федерации бобслея.

Георгий Беджамов был признан банкротом и объявлен в международных розыск в 2018 году. Его сестра, бывшая совладелица Внешпромбанка Лариса Маркус, также признана банкротом. Ее приговорили к девяти годам за хищение более чем 113,5 млрд руб.

В октябре 2019 года АСВ добилось передачи денег от продажи квартиры Маркус в Лондоне. В декабре А1 запустила кампанию в Лондоне по поиску активов бывшего банкира.

 Глава МВД Белоруссии рассказал, сколько платят из-за рубежа протестующим
Подробности расстрела протестующих в Белоруссии
Мишустин призвал провести генеральную уборку на Дальнем Востоке
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Группу Little Big обвинили в плагиате
Советский силач выиграл Олимпиаду, но слава привела его в тюрьму
Налоговый вычет. Сколько можно вернуть у государства
Прокуратура начала проверку из-за конфликта на горе Куштау
Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома, когда снимают хиджаб
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
Как выглядит «заброшенная Беларусь» (35 жутких кадров) Жуткие кадры из фильма про постапокалипсис
Кино
Энистон и Питт воссоединятся на экране впервые с 2001 года Актеры поучаствуют в читке сценария комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Что ни в коем случае нельзя говорить ребенку при ссоре «Мама меня убьет!»: почему дети не приходят домой 
Леди
39-летняя Равшана Куркова поразила новым имиджем Актриса решилась на перемены.
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Вакцина для пенсионеров. В России появится безопасная вакцина для пожилых
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Уколоться и забыть. Что необходимо знать о вакцине против коронавируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь