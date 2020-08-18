«Беларуськалий» прекратил добычу руды

«На каждой площадке предприятия организованы стачкомы, от каждого выдвинут кандидат в общий стачком по “Беларуськалию”. Сегодня наши требования будут вручены генеральному директору. Он сказал, что хочет получить их лично в руки и что он будет на месте сегодня вечером», — рассказал один из работников предприятия.
Шахтеры планируют провести общее собрание на площади в Солигорске и после него направиться к гендиректору.
14 августа работники «Беларуськалия» выдвинули требования: организовать прозрачные президентские выборы, сохранить зарплату за последнюю неделю тем, кто выходил на протесты и был задержан, освободить всех политзаключенных и наказать виновных в насилии. Они пообещали остановить работу, если требования не будут выполнены.
17 августа коллектив предприятия собрал подписи за начало забастовки и заявил о подготовке к остановке шахт.
В Белоруссии девятый день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым президент страны Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.
В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.