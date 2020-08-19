В России за сутки выявили 4828 новых случаев COVID-19

Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (691), Санкт-Петербурге (162) и Московской области (152). Вместе с тем, за последние сутки выздоровели 6795 человек, а 117 — скончались.
В общей сложности с начала эпидемии коронавируса в России выявлено 937 321 заболевших. Из них вылечились 749 423 пациентов, 15 989 — умерли.
Ранее в этот же день стало известно, что количество тестов на коронавирус, проведенных в России, превысило 33 млн.
11 августа в Министерстве здравоохранения зарегистрировали вакцину на основе аденовирусного вектора, разработанную Центром имени Н. Гамалеи. Она стала первой зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в мире. Позднее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия должна иметь несколько разных вакцин от коронавируса.