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10:35 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 4828 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 4828 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в среду, 19 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 19.08
Инфицировано937 321+4 828
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
5.0818.08
Скончалось15 989+117
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
5.0818.08
Выздоровело749 423+6 795
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
5.0818.08
Инфицировано22 148 472+247 370
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
5.0818.08
Скончалось781 139+6 840
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
5.0818.08
Выздоровело14 121 178+220 147
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
5.0818.08
Источник: Агентство «Москва»

Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (691), Санкт-Петербурге (162) и Московской области (152). Вместе с тем, за последние сутки выздоровели 6795 человек, а 117 — скончались.

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В России началось массовое производство вакцины от коронавируса

В общей сложности с начала эпидемии коронавируса в России выявлено 937 321 заболевших. Из них вылечились 749 423 пациентов, 15 989 — умерли.

Ранее в этот же день стало известно, что количество тестов на коронавирус, проведенных в России, превысило 33 млн.

11 августа в Министерстве здравоохранения зарегистрировали вакцину на основе аденовирусного вектора, разработанную Центром имени Н. Гамалеи. Она стала первой зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в мире. Позднее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия должна иметь несколько разных вакцин от коронавируса.

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