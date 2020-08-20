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00:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Нападению на следователя истек срок давности

Вынесен приговор по делу о насилии в отношении сотрудника СКР.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Верховный суд (ВС) Крыма вынес приговор бывшим сотрудникам полиции и военнослужащему по делу о нападении на руководителя отдела Следственного комитета России (СКР) Алушты Константина Гирякова в 2017 году. Присяжные заседатели решили, что заказчик преступления экс-начальник отделения ОМВД Алушты Александр Леснов и два исполнителя Николай Пухов и Сергей Старосельцев заслуживают снисхождения, поскольку не собирались убивать пострадавшего. Подсудимые получили три года лишения свободы и были освобождены прямо из зала суда, так как срок их наказания уже истек. Они также намерены потребовать компенсацию за лишние полгода, проведенные в СИЗО. В управлении СКР по Крыму решением суда остались недовольны.

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Верховный суд Крыма признал экс-начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Алушты Александра Леснова виновным в организации насильственных действий в отношении Константина Гирякова — руководителя отдела СКР (ч. 3 и ч. 4 ст. 33, а также ч. 3 ст. 296 УК РФ). Исполнителей преступления — ветерана боевых действий Николая Пухова и бывшего сотрудника милиции Донецка Сергея Старосельцева — осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

«Суд квалифицировал действия подсудимого как подстрекательство и организация применения насилия, не опасного для жизни и здоровья следователя. Действия его соучастников квалифицировали как умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимых заслуживающими снисхождения», — уточнили «Ъ» в пресс-службе суда.

Напомним, на полковника юстиции Константина Гирякова напали в конце ноября 2017 года.

По данным обвинения, покушение было связано с делом, которое вел следователь СКР в отношении сотрудников отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Алушты, которым руководил 34-летний Александр Леснов.

В качестве исполнителя преступления он выбрал гражданина Украины, бывшего сотрудника спецподразделения милицейской охраны «Титан» в Донецкой области Сергея Старосельцева, предложив ему 190 тыс. руб.

Сергей Старосельцев, в свою очередь, позже привлек бывшего разведчика-снайпера войск спецназначения РФ Николая Пухова, награжденного медалью Суворова за участие в российско-грузинском военном конфликте в 2008 году и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» за операцию в Сирии в 2017 году.

Старосельцев и Пухов были членами Союза добровольцев Донбасса, познакомились на юго-востоке Украины, когда воевали в рядах народного ополчения против украинских войск.

По данным источника «Ъ», они также являлись сотрудниками российской частной военной компании «ЧВК Вагнера».

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Согласно материалам уголовного дела, Старосельцев и Пухов подкараулили Гирякова в одном из скверов Алушты и нанесли ему множественные травмы, однако следователю удалось оказать сопротивление и спастись. В декабре 2017 года сотрудники полиции и ФСБ задержали организаторов и исполнителей преступления.

Летом 2019 года суд присяжных решил, что заказчик не собирался убивать Гирякова, лишь планировал его «припугнуть», а нападавшие не знали, что их жертва является сотрудником СКР. 9 августа 2019 года ВС Крыма признал Александра Леснова виновным в организации насильственных действий в отношении лица, осуществляющего правосудие (ч. 3 и ч. 4 ст. 33, а также ч. 4 ст. 296 УК РФ), а Николая Пухова и Сергея Старосельцева — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Каждого приговорили к трем годам колонии общего режима.

Приговор обжаловали в ВС РФ, который отменил судебное решение и направил дело на новое рассмотрение.

Потерпевший Гиряков указал в своей жалобе, что один из присяжных занимался бизнесом в Алуште и мог быть знаком с Лесновым.

Помимо этого, стало известно, что присяжные заседатели «не записали результаты голосования в своих ответах на поставленные вопросы и не указали об единодушном решении по всем вопросам», а председательствующий исключил из дела упоминание о нанесении Старосельцевым и Пуховым множественных ударов кулаками, ногами и деревянными палками потерпевшему. В свою очередь, адвокаты осужденных пожаловались суду на «чрезмерно суровое наказание» их подзащитным.

19 августа 2020 года Верховный суд Крыма приговорил Леснова, Старосельцева и Пухова к тем же трем годам лишения свободы в исправительной колонии. Леснову запретили занимать должности в органах МВД в течение двух лет. Но, в связи с тем, что подсудимые провели в СИЗО более трех лет, им зачли время пребывания в изоляторе и освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Как уточнил «Ъ» адвокат Николая Пухова Анатолий Туйсузов, защите вновь удалось доказать, что нападавшие на следователя не знали, какую должность он занимает, и не собирались его убивать. А у заказчика случился «эксцесс исполнителя преступления».

Три года — это максимальный срок, который можно было дать по данным статьям. Подсудимые провели в СИЗО три с половиной года, за лишние полгода в изоляторе, где один день считается за полтора в колонии поселения, будем просить реабилитацию и выплату компенсации.
Анатолий Туйсузов
адвокат Николая Пухова

В СКР Крыма «Ъ» заявили, что не согласны с приговором суда и намерены дальше принимать все необходимые меры для того, чтобы преступники понесли справедливое наказание.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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