СК возбудил дело о мошенничестве против депутата Мосгордумы

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Думы документы, согласно которым его помощник получал премию в размере от 350 тыс. до 600 тыс. руб. «за выполнение заданий особой важности и сложности». Однако, указывает следствие, в действительности депутат присваивал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению.
Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн руб., отметили ведомстве. Сейчас решается вопрос о задержании Шереметьева и избрании ему меры пресечения.