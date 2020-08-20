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09:25 (мск), источник: RNS

СК возбудил дело о мошенничестве против депутата Мосгордумы

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Думы документы, согласно которым его помощник получал премию в размере от 350 тыс. до 600 тыс. руб. «за выполнение заданий особой важности и сложности». Однако, указывает следствие, в действительности депутат присваивал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению.

Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн руб., отметили ведомстве. Сейчас решается вопрос о задержании Шереметьева и избрании ему меры пресечения.

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