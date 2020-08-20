Юристы ФБК попросили СК расследовать возможное отравление Навального

Ранее сообщалось, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Врачи в больнице в беседе с РИА Новости оценили его состояние как «тяжелое, стабильное». Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее словам, в больницу вызвана полиция.
«Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования», — написал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в своем аккаунте в Twitter.
Кира Ярмыш ранее в четверг сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что с утра перед вылетом из Томска Навальный выпил только черный чай в кафе в аэропорту. Она заявила, что предполагает, что блогера «отравили, и очевидно, что это произошло через чай».