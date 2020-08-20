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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Юристы ФБК попросили СК расследовать возможное отравление Навального

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) просят СК РФ возбудить дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля в связи с возможным отравлением блогера Алексея Навального.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Врачи в больнице в беседе с РИА Новости оценили его состояние как «тяжелое, стабильное». Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее словам, в больницу вызвана полиция.

«Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования», — написал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в своем аккаунте в Twitter.

Кира Ярмыш ранее в четверг сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что с утра перед вылетом из Томска Навальный выпил только черный чай в кафе в аэропорту. Она заявила, что предполагает, что блогера «отравили, и очевидно, что это произошло через чай».

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