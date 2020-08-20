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10:24 (мск), источник: Интерфакс

В S7 сообщили, что Навальный ничего не пил и не ел на борту

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Политик Алексей Навальный, которому стало плохо в самолете авиакомпании S7 и которого экстренно доставили в реанимацию в Омскве, на борту ничего не ел и не пил, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Вскоре после взлета рейса S7 2614 Томск — Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров — Алексея Навального. Экипаж сработал быстро и строго в соответствии с процедурами. Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту — в Омске», — заявили представитель авиакомпании.

Он добавил, что в Омске самолет встретила бригада скорой помощи, Навальный был доставлен в реанимацию. С ним в Омске остались два его спутника. Самолет же дозаправился и вылетел в Москву.

Первой о госпитализации Навального сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, с утра он только выпил чаю в аэропорту, а на борту ему стало плохо и он потерял сознание. Она предположила, что его отравили, а токсины быстро всосались в организм вместе с теплым чаем. В реанимации он подключен к аппарату ИВЛ.

В Минздраве Омской области подтвердили, что он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Владелец кофейни в аэропорту Томска, где политик купил чай, пообещал проверить записи с камер наблюдения.

 Источник сообщил, что Навального могли отравить психодиcлептиком
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