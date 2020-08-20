10:54 (мск), источник: ТАСС
В России выявили за сутки 4 785 случаев заражения коронавирусом
Суточный рост пятый день не превышает 0,5%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 4 785, общее число заразившихся достигло 942 106. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным штаба, суточный рост пятый день не превышает 0,5%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском автономных округах (0,0%), в Московской области (0,2%), Брянской области (0,2%), Чеченской республике (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Калужской области (0,3%),
В Москве выявлено 688 новых случаев заражения, в
В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 170 494 человека.
Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 090, всего уже вылечились 755 513 человек.
Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 80,2% от общего числа заразившихся в РФ.
В частности, за сутки были выписаны 1 208 пациентов в Москве, 198 — в Ростовской области, 192 — в Волгоградской области, 183 — в Нижегородской области, 181 — в
Число летальных исходов
За сутки было зарегистрировано 15 летальных исходов в