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10:54 (мск), источник: ТАСС

В России выявили за сутки 4 785 случаев заражения коронавирусом

Суточный рост пятый день не превышает 0,5%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:27 MSK, 20.08
Инфицировано942 106+4 785
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
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13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
6.0819.08
Скончалось16 099+110
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
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70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
6.0819.08
Выздоровело755 513+6 090
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7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
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15.08
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16.08
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3133
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6527
19.08
6795
6.0819.08
Инфицировано22 423 016+264 241
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
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224239
18.08
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19.08
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6.0819.08
Скончалось787 909+6 543
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7009
7.08
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8.08
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5562
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Выздоровело14 346 639+217 891
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207157
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10.08
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16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
6.0819.08
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 4 785, общее число заразившихся достигло 942 106. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост пятый день не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском автономных округах (0,0%), в Московской области (0,2%), Брянской области (0,2%), Чеченской республике (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Северной Осетии (0,3%), Смоленской области (0,3%), Тамбовской области (0,3%), Тульской и Липецкой областях (0,3%), Еврейской автономной области (0,3%).

В Москве выявлено 688 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 160, в Московской области — 157, в Свердловской области — 139, в Нижегородской области — 132.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 170 494 человека.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 090, всего уже вылечились 755 513 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 80,2% от общего числа заразившихся в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 1 208 пациентов в Москве, 198 — в Ростовской области, 192 — в Волгоградской области, 183 — в Нижегородской области, 181 — в Ямало-Ненецком АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 110 против 117 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 099 пациентов. Доля умерших составляет 1,71% от общего числа инфицированных.

За сутки было зарегистрировано 15 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 11 — в Москве, 6 — в Свердловской области, по 5 — в Новосибирской и Омской областях, Красноярском крае, еще в 34 регионах число умерших не превышало 4.

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