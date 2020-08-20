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13:22 (мск), источник: РИА Новости

«Речь о спасении жизни»: врач рассказал о состоянии Навального

ОМСК, 20 авг — РИА Новости. Состояние Алексея Навального остается стабильным, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

Источник: РИА Новости

«Продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания, получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни», — сказал он.

Отвечая на вопрос, угрожает ли что-то жизни главы Фонда борьбы с коррупцией, медик отметил, что пока пациент не выписан из больницы, всегда есть какая-то угроза. Он напомнил, что более подробную информацию о диагнозе и лечении он не вправе разглашать без согласия пациента.

Лечение и диагностику контролируют региональный и федеральный Минздрав.

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Ранее стало известно, что самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо в полете, его госпитализировали.

По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то, и он находится в коме. Как заявил, в свою очередь, Калиниченко, нет никакой уверенности, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают.

Петр Филоненко, директор «Венской кофейни» в аэропорту Томска, где Навальный пил черный чай, заверил РИА Новости, что будет сотрудничать с правоохранительными органами и властями в расследовании инцидента. На борту самолета, по данным авиакомпании S7, руководитель ФБК ничего не ел и не пил.

Аэропорт готов предоставить записи с видеокамер. Транспортная полиция начала проверку.

Юристы фонда решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Лечащий врач Навального Анастасия Васильева вылетела в Омск.

ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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