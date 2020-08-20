13:10 (мск), источник: ТАСС
Полицейские опросили работников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом
По их словам, они ничего не знали про отравление.
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники томского кафе, где Алексей Навальный перед вылетом в Москву пил чай, ничего не знали про его отравление. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Полицейские опросили работников кафе, но они ничего не знали об отравлении. Кроме того, некоторые из них даже не знали о самом Алексее Навальном», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС сообщил, что правоохранительные органы пока не рассматривают версию об умышленном отравлении Навального. По словам собеседника, при поступлении в больницу ему был поставлен предварительный диагноз «острое отравление психодислептиками». Собеседник агентства не исключил, что он мог
В свою очередь, в