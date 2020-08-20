Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 августаОсада Нарвской крепости, пуск фонтанов Петергофа, назначение Кутузова главнокомандующим и другие памятные события
Фоторепортажи
28Акции протеста в Белоруссии
19Атомный ужас
13:10 (мск), источник: ТАСС

Полицейские опросили работников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом

По их словам, они ничего не знали про отравление.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники томского кафе, где Алексей Навальный перед вылетом в Москву пил чай, ничего не знали про его отравление. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Полицейские опросили работников кафе, но они ничего не знали об отравлении. Кроме того, некоторые из них даже не знали о самом Алексее Навальном», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что правоохранительные органы пока не рассматривают версию об умышленном отравлении Навального. По словам собеседника, при поступлении в больницу ему был поставлен предварительный диагноз «острое отравление психодислептиками». Собеседник агентства не исключил, что он мог что-то выпить или принять самостоятельно. Вместе с тем источник отметил, что в аптечке у Навального не обнаружено запрещенных веществ или сильнодействующих лекарственных препаратов.

В свою очередь, в пресс-службе управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу МВД России сообщили, что в настоящее время полицейские по факту случившегося проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
Глава "Аэрофлота" рассказал, почему заразиться коронавирусом на борту самолета невозможно
Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией
Глава МИД Белоруссии признал необходимость перемен в стране
Врачи оценили состояние Навального как тяжелое
Эксперты рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать
Особая дата. Пенсионеры получат доплаты к праздникам
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Как изменились цены в Америке и в России за 40 лет
Gnezdo.ru
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Найдены самые необычные гаджеты (цены) Неожиданно полезные
Авто
Тест нового Volkswagen Polo — он вам не седан! Volkswagen Polo пережил смену типа кузова — теперь это лифтбэк. Станет ли он ещё популярнее?
Кино
Зудина, Собчак, Ефремов на премьере сериала Богомолова «Хороший человек» расскажет о серийном убийце
Новости партнеров
Путин подписал новый закон. Касается тех, кому исполнилось 55-60 лет
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Осталось чуть-чуть. Через неделю все изменится
Путин принял последнее решение по пенсиям: неожиданность для россиян
Дети
Детские игры из СССР, которые до сих пор самые крутые (фото) Вспоминаем и делимся частичкой детства. Жми на стрелку!  
Леди
64-летняя Лариса Долина изменилась до неузнаваемости (фото) Певица выглядит великолепно!
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь