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15:02 (мск), источник: РИА Новости

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России в эти дни даже, хотя закрыты границы, они выезжают на лечение за границу, и конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», — сказал он, отвечая на вопрос, окажет ли Кремль содействие в случае, если Навальному понадобится лечение в стране, с которой у России границы пока закрыты.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, он находится в коме. В больнице заявили, что отравление — только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен сегодня, госпитализированный получает всю необходимую помощь.

Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.

Сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в «Венской кофейне». Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

Состояние Навального удалось стабилизировать — замглавврача омской больницы
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15:19 (мск)© Ньюстюб
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