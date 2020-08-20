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16:30 (мск), источник: Фонтанка

Врач Навального официально попросила отправить его на лечение в Европу

Врач-офтальмолог и лидер профсоюза «Альянс Врачей» отреагировала на предложение Кремля в содействии по переводу Алексея Навального на лечение за границу.

Источник: РИА "Новости"

«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала 20 августа Анастасия Васильева в twitter, прикрепив к посту новость об обещанной помощи от пресс-секретаря президента.

По ее словам, в данный момент она не может получить выписки или эпикризы в омской больнице, где оппозиционер находится после предполагаемого отравления.

Васильева сегодня вылетела в Омск вместе с супругой Навального Юлией и директором ликвидируемого ФБК Иваном Ждановым. К Алексею Навальному их так и не пустили.

Ранее другой лечащий врач оппозиционера призвал отправить его в Европу, так как «возможности западных клиник могут быть выше».

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