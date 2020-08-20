Врач Навального официально попросила отправить его на лечение в Европу

16:30 (мск), источник: Фонтанка
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала 20 августа Анастасия Васильева в twitter, прикрепив к посту новость об обещанной помощи от
Васильева сегодня вылетела в Омск вместе с супругой Навального Юлией и директором ликвидируемого ФБК Иваном Ждановым. К Алексею Навальному их так и не пустили.
Ранее другой лечащий врач оппозиционера призвал отправить его в Европу, так как «возможности западных клиник могут быть выше».