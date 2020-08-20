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19:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Идеолог Трампа Стив Бэннон арестован за растрату денег на постройку стены на границе с Мексикой

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон арестован по обвинению в растрате средств, собранных на строительство стены между США и Мексикой.

Источник: Reuters

По сообщению министерства юстиции США, Бэннон и три его сообщника в результате мошеннических действий присвоили сотни тысяч долларов в рамках кампании «Мы строим стену», собравшей путем краудфандинга 25 млн долларов в виде сотен тысяч мелких пожертвований.

Сам Бэннон, как утверждают федеральные прокуроры из знаменитого Южного округа Нью-Йорка (эта прокуратура считается элитной, в ее юрисдикцию входит Манхэттен) получил из этой суммы больше миллиона долларов, по крайней мере часть из которых он потратил на личные расходы. Вскоре он предстанет перед судом. Ни он, ни его адвокат пока не комментировали предъявленные ему обвинения.

В Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп к этому делу никакого отношения не имеет, и переадресовали дальнейшие вопросы в минюст.

Кампания «Мы строим стену» собирала пожертвования на постройку участков стены с Мексикой, которую с 2016 года обещает построить Трамп.

Временно исполняющая обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Одри Стросс заявила, что Бэннон и три его сообщника: Брайан Колфейдж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши — «обманным путем получили сотни тысяч долларов у жертвователей, получив выгоду от заинтересованности этих людей в финансировании строительства стены на границе на несколько миллионов долларов. Они сделали это, прикрывшись ложью о том, что все деньги будут направлены на строительство».

Бэннон получил более одного миллиона долларов через некоммерческую организацию, которую он контролировал. По меньшей мере, часть из них — а это сотни тысяч долларов — были потрачены на личные расходы Бэннона, заявила прокурор.
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«Великая Американская Стена»

Она отметила, что Колфейдж, основатель кампании по сбору средств, тайно присвоил 350 тыс. долларов на личные расходы.

«Хотя жертвователям неоднократно говорили, что Брайан Колфейдж не получит ни цента, обвиняемые тайно перевели сотни тысяч долларов Колфейджу, а он использовал их для жизни на широкую ногу», — заявила Стросс.

Как сообщается, подельники использовали поддельные накладные и счета для отмывания пожертвований и сокрытия преступлений.

Всем четверым предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью совершения электронного мошенничества и в преступном сговоре с целью отмывания денег. По каждому пункту максимальным наказанием является тюремное заключение на 20 лет, сроки могут складываться.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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