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20 августа, источник: Коммерсантъ

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело Михаила Ефремова в прокуратуру, сообщает ТАСС. Адвокат обвиняемого Эльман Пашаев требовал вернуть дело прокурору, так как следствие не исследовало данные, позволяющие утверждать наличие в салоне автомобиля второго человека. Ранее в суде выступил свидетель, который сообщил, что Ефремов находился на пассажирском сиденье в момент ДТП, а за рулем находился другой человек.

Источник: РИА "Новости"
Закон не предусматривает оснований для возврата дела в связи с неполным исследованием доказательств.
Елена Абрамова
судья

Также Пашаев настаивал на проведении новой комплексной судебной экспертизы обстоятельств ДТП. Адвокат поставил под сомнение исправную работу электронного оборудования джипа Михаила Ефремова. Судья пояснила, что в новых исследованиях необходимость отсутствует.

Заседание в Пресненском суде Москвы продлится завтра, 21 августа. На нем будет допрошен второй очевидец ДТП со стороны защиты.

Напомним, сегодня в суде выступил свидетель Алексей Кобец, который утверждал, что за рулем автомобиля Михаила Ефремова «на 100%» был не артист, а другой мужчина. Свидетель отметил, что у него плохое зрение, а в тот день он с другом пил пиво.

Напомним, ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим грузовиком, водитель грузовика курьер Сергей Захаров умер в больнице. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Актер свою вину не признал. Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий, увеличил сумму исковых требований до 7,5 млн руб. Помимо него потерпевшими по делу о ДТП признаны еще трое родственников Сергея Захарова — вдова, брат и младший сын, они заявили иск на 1 руб.

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