Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Закон не предусматривает оснований для возврата дела в связи с неполным исследованием доказательств.
Также Пашаев настаивал на проведении новой комплексной судебной экспертизы обстоятельств ДТП. Адвокат поставил под сомнение исправную работу электронного оборудования джипа Михаила Ефремова. Судья пояснила, что в новых исследованиях необходимость отсутствует.
Заседание в Пресненском суде Москвы продлится завтра, 21 августа. На нем будет допрошен второй очевидец ДТП со стороны защиты.
Напомним, сегодня в суде выступил свидетель Алексей Кобец, который утверждал, что за рулем автомобиля Михаила Ефремова «на 100%» был не артист, а другой мужчина. Свидетель отметил, что у него плохое зрение, а в тот день он с другом пил пиво.
Напомним, ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим грузовиком, водитель грузовика курьер Сергей Захаров умер в больнице. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Актер свою вину не признал. Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий, увеличил сумму исковых требований до 7,5 млн руб. Помимо него потерпевшими по делу о ДТП признаны еще трое родственников Сергея Захарова — вдова, брат и младший сын, они заявили иск на 1 руб.