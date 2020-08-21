08:52 (мск), источник: РИА Новости
Врачи признали Навального нетранспортабельным, заявили в ФБК
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Решение приняли на консилиуме с участием московских специалистов. Навальный, по их словам, остается в стабильно тяжелом состоянии.
При этом Ярмыш написала в Twitter, что состояние главы ФБК нестабильное.
Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно сел в Омске.
В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. В больнице заявили, что отравление — одна из версий.
По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.