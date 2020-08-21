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08:52 (мск), источник: РИА Новости

Врачи признали Навального нетранспортабельным, заявили в ФБК

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что врачи сочли его состояние нетранспортабельным.

Источник: РИА Новости

Решение приняли на консилиуме с участием московских специалистов. Навальный, по их словам, остается в стабильно тяжелом состоянии.

При этом Ярмыш написала в Twitter, что состояние главы ФБК нестабильное.

Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно сел в Омске.

В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. В больнице заявили, что отравление — одна из версий.

По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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