10:44 (мск), источник: Ведомости
В России за сутки выявили 4 870 новых случаев коронавируса
Умерли за сутки 90 пациентов, продолжают лечение более 169 000 человек.
В России за сутки выявили 4 870 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 946 976. Умерли за день 90 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 189.
Вчера, 20 августа, оперштаб сообщил о 4785 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 690 случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве было выявлено 255 826 заболевших, из них 48 389 продолжают лечение. 202 727 человек выздоровели, число смертей в столице от COVID-19 составляет 4710.
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли
По данным университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано около 22,7 млн случаев заражения коронавирусом, около 794 тыс, человек погибли. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США — около 5,6 млн человек, Бразилии — 3,5 млн и Индии — 2,9 млн человек.
Дарья Савенкова