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10:44 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 4 870 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 90 пациентов, продолжают лечение более 169 000 человек.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 21.08
Инфицировано946 976+4 870
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
7.0820.08
Скончалось16 189+90
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
7.0820.08
Выздоровело761 333+5 820
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
7.0820.08
Инфицировано22 683 769+270 643
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
7.0820.08
Скончалось793 773+6 087
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
7.0820.08
Выздоровело14 544 694+205 835
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
7.0820.08
Источник: РИА "Новости"
Новость
Предсказан срок снижения смертности россиян с коронавирусом до нуля

В России за сутки выявили 4 870 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 946 976. Умерли за день 90 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 189.

Вчера, 20 августа, оперштаб сообщил о 4785 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 690 случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве было выявлено 255 826 заболевших, из них 48 389 продолжают лечение. 202 727 человек выздоровели, число смертей в столице от COVID-19 составляет 4710.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+181), Подмосковье (+151), Ставропольский край (+132) и Ростовская область (+128).

Наибольшее число больных коронавирусом за весь период пандемии зарегистрировано в Москве, Подмосковье — 66 692 и Санкт-Петербурге — 34 828.

По данным университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано около 22,7 млн случаев заражения коронавирусом, около 794 тыс, человек погибли. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США — около 5,6 млн человек, Бразилии — 3,5 млн и Индии — 2,9 млн человек.

Дарья Савенкова

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