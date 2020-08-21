Врач рассказал о результатах анализов Навального

По его словам, полный диагноз пациента практически известен, но разглашать его нельзя.
«Мы говорим сейчас о различных возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или в моче. Поэтому в настоящее время диагноз “отправление”, наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — уточнил медик.
Омские и московские специалисты продолжают проводить исследования. На то, чтобы прояснить ситуацию, по предварительным данным, уйдет еще двое суток. О предположительном диагнозе известно жене Навального и его брату, заявил ранее главный врач больницы.
При этом Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Навального планируют самолетом доставить в берлинскую клинику «Шарите». Однако утром консилиум российских врачей признал Навального нетранспортабельным — даже под ответственность родственников.
Госпитализация Алексея Навального
Вчера утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние пациента врачи оценивали как стабильно тяжелое, он находится в коме.
По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что накануне Алексей не употреблял алкоголь и «не принимал никаких таблеток».
На борту, по данным авиакомпании S7, руководитель ФБК ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. На видеозаписи видно, что стакан с горячим напитком Навальному принес сотрудник фонда Илья Пахомов.
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, нет уверенности в том, что это токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. По результатам исследований медики не обнаружили у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Юристы ФБК решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Полиция проводит проверку.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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