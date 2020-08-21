Врач назвал предварительный диагноз Навального

Специалисты продолжают проводить исследования. Уже установлено, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Утром консилиум признал Навального нетранспортабельным, пока его не будут перевозить в немецкую клинику, хотя этого хотят родственники.
Основатель ФБК находится в коме. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно сел в Омске.
В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш подчеркивает, что в среду Алексей не употреблял алкоголь и «не принимал никаких таблеток». Он также ничего не ел и не пил в самолете.
Директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих. В больнице эти данные опровергли: химический компонент, найденный на коже Навального, оказался промышленной химией.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.