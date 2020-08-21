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15:49 (мск), источник: Интерфакс

Юлия Навальная обратилась к Путину из-за ситуации с ее мужем

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом разрешить транспортировку ее мужа, находящегося в больнице в Омске, на лечение в Германию, сообщается в твиттере Навального.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная помощь в Федеративной Республике Германия. С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки», — говорится в обращении.

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Россия: Юлия Навальная прилетела из Москвы в омскую больницу к мужу

Обращение к президенту России размещено в твиттере Навального его пресс-секретарем Кирой Ярмыш. Оно направлено в пятницу через электронную приемную, уточнил в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Ранее главврач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что нестабильное состояние Навального не позволяет его транспортировать.

Навальному стало плохо накануне, 20 августа, в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

В ночь на пятницу из Нюрнберга в Омск вылетел самолет для того, чтобы забрать Навального в немецкую клинику, акцию подготовил фонд Cinema for Peace.

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар сообщила в пятницу, что правительство ФРГ не участвовало в подготовке самолета для транспортировки на лечение Навального. «Это была частная инициатива, мы знали о ней», — сказала Адебар.

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