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17:41 (мск), источник: Фонтанка

«Между первой и второй». Новая волна коронавируса накрывает Европу

Франция, Германия и Испания вернулись к апрельским показателям заболеваемости COVID-19. Призрак второй волны замаячил в Италии, Великобритании и Турции.

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Источник: AP 2020

Шансы россиян съездить в отпуск в Европу в 2020 году за прошедшую неделю резко понизились. Как следует из статистики Университета Хопкинса, пандемия начала резко набирать обороты в ряде стран ЕС. Власти готовят больничные койки и возвращают ограничения, но рассчитывают, что «вторая волна» будет слабее первой и без локдауна удастся обойтись. Соседние государства начинают принимать превентивные меры.

Ежедневное число новых случаев заболеваний COVID-19 в Германии начало вновь расти с середины июля и к концу августа вернулось к апрельским показателям.

Новый пик пришелся на 17 августа — 1693 случая. 20 августа вирус был обнаружен у 1586 человек. Местные инфекционисты связывают это с возвращением домой отпускников. Кроме того, по их мнению, немцы расслабились и не соблюдают рекомендации санитарных служб — ходят на вечеринки и встречаются с родственниками.

Правда, эксперты предложили иное объяснение: число выявленных случаев растет из-за обязательного тестирования на COVID-19 для всех, кто побывал за границей.

Власти считают, что держат ситуацию под контролем. Новых ограничений не вводится, но и дополнительных смягчений больше не предвидится, заявила федеральный канцлер Ангела Меркель. По словам главы союза врачей Marburger Bund Зузанне Йоны, вторая волна будет значительно меньше по масштабу, чем та, которая началась в марте — апреле. Все медицинские учреждения готовы к наплыву больных COVID-19, считают немецкие медики.

Менее «здоровой» выглядит ситуация во Франции.

Устойчивая тенденция к росту наметилась в конце июля. По данным Университета Хопкинса, новый пик пришелся на 14 августа (5569 случаев), в следующие дни ежедневный прирост держался на уровне 3,5 тысячи. Для сравнения: столько же было в конце апреля — начале мая.

Но даже в случае ухудшения ситуации власти Франции не станут повторно вводить общенациональный карантин, заявил президент страны Эммануэль Макрон. «Останавливать страну мы не можем, ведь сопутствующий карантину урон весьма велик. Человеческое общество не может достигать нулевого уровня рисков. И реагировать на нынешнюю тревожность нужно, не скатываясь к доктрине нулевого риска», — отметил он в интервью журналу Paris Match.

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По словам Макрона, всеобщие меры обходятся слишком дорого для экономики, поэтому Париж будет отвечать на новые вспышки COVID-19 локальными ограничениями — от обязательного ношения масок до точечного возвращения карантина. Кроме того, с 1 сентября французы должны будут носить маски не только в транспорте и закрытых общественных местах, но и в офисах.

Резкая вспышка COVID-19 случилась в Испании: 17 августа было зафиксировано 16 269 новых случаев — столько не было даже на пике пандемии в марте — апреле. После скачка цифры немного откатились — до 7039 на 20 августа. Примерно столько же человек в день заболевали в апреле. При этом еще в начале июля ежедневное число новых случаев было меньше 1000. Страна держит первое место в Европе и по числу зараженных на душу населения — 136 случаев на 100 000 человек, отмечает Daily Mail.

Поскольку в статистике заразившихся преобладает молодежь, власти объяснили вспышку бурной ночной жизнью.

Чтобы остановить распространение инфекции, был введен запрет на работу ночных клубов и дискотек, а рестораны и кафе должны закрываться не позже часа ночи.

Источник: AP 2020
Рост заболеваемости происходит и в Италии, хотя на фоне Германии, Франции и Испании ситуация выглядит благополучной — на 20 августа 840 случаев за день.
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Это намного меньше, чем на пике пандемии, когда заболевали более 6 тысяч человек в день. Но по сравнению с июлем, когда фиксировалось 100−200 случаев в день, цифры выглядят тревожно.

Из-за угрозы новой волны прекращают работу дискотеки, ночные клубы и танцплощадки. Как поясняет Минздрав Италии, запрет вводится по меньшей мере до 7 сентября и коснется мероприятий, проходящих как на пляжах и под открытым небом, так и в закрытых помещениях. Граждан обязали носить медицинские маски с 18.00 вечера до 6.00 утра в любых общественных местах, где есть вероятность скопления людей.

Другие страны усиливают меры, играя на «опережение». К примеру, Чехия снова вводит с 1 сентября обязательное ношение масок в транспорте, кафе, магазинах, театрах (сейчас СИЗ обязательны только в метро, аптеках, больницах). В стране регистрируют с июля 200−300 новых случаев в день.

Призрак «второй волны» замаячил и в странах, с которыми Россия возобновила авиасообщение, — Великобритании и Турции.

В Соединенном королевстве с начала августа идет плавный рост новых случаев и сейчас заболевает 1,5−2 тысячи человек в день. С 15 августа британское правительство вернуло двухнедельный карантин для тех, кто приезжает из Нидерландов, Франции, Монако и Мальты. Для россиян это правило действовать не прекращало.

В Турции небольшой подъем произошел с начала августа — именно с этой даты в страну смогли приезжать россияне. После этого в течение двух недель заболеваемость держалась на стабильном уровне — около 1200 человек в день. Но в последние дни число новых случаев снова стало расти — 2 августа вирус подтвердился у 1412 человек.

В отличие от Европы, в России в августе число заболевших COVID-19 плавно снижалось. Но в последние два дня наблюдается рост. На 21 августа выявлено 4870 случаев. В Петербурге — 181 новый случай заражения, хотя с начала месяца ежедневное число положительных тестов было около 160. Власти Северной столицы также ждут «вторую волну» и связывают ее приход с возвращением отпускников и началом учебного года. Пока новые ограничения не вводятся, но и оставшиеся запреты не отменяются. В частности, в торговых центрах по-прежнему не могут работать заведения общепита на фуд-кортах, островные павильоны, кинотеатры и развлекательные зоны, нельзя проводить любые культурные и массовые мероприятия в помещениях.

Но даже благополучное преодоление новых вспышек инфекции не гарантия возвращения к прежнему миру открытых границ. По мнению японских ученых, за «второй волной» последует, как минимум, еще одна.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

В Европе возвращаются к ограничениям из-за роста числа заболевших COVID-19
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18:01 (мск)© Ньюстюб
 «Между первой и второй». Новая волна коронавируса накрывает Европу
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